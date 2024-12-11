Такая мелочь, как выворачивание одежды может существенно повлиять на ее вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens. Выворачивание одежды защищает от потери цвета ярких или темных вещей. Также очень важно выворачивать вещи, если на них есть бисер, пуговицы или другие деликатные нашивки, чтобы избежать повреждения о барабан.

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Чтобы в дальнейшем следить за своим нарядом, советуем узнать, какую именно одежду нужно выворачивать.

Темная одежда

Все вещи в темных и черных цветах способны терять свою яркость во время стирки, поэтому стоит их выворачивать. Темные вещи стоит стирать в холодной воде с использованием низкой температуры.

Яркая одежда

Цветная одежда со временем может потерять свой цвет из-за постоянного контакта с водой, поэтому надо их выворачивать, чтобы она не потускнела из-за многократных стирок. Также защитить от выцветания поможет стирка в холодной воде и избежание сушки на высокой температуре.

Одежда для тренировок

Если вы ежедневно одеваете спортивную одежду для тренировок, то пот и грязь будут накапливаться на ней. Спортивную одежду надо выворачивать, чтобы она хорошо отстирывалась. На вещах из зала накапливаются бактерии, которые провоцируют плохой запах.

Одежду для тренировок нужно переворачивать
Одежду для тренировок нужно переворачивать / Фото Pexels

Пижама, нижнее белье и носки

Все эти вещи больше всего контактируют с телом и накапливают на себе пот и отмершие частицы кожи. Поэтому эти вещи надо стирать наизнанку. Носки также надо стирать выворачивая, хоть и мажутся они с внешней стороны.

Стирка наизнанку защитит хлопок от образования катышков, сохранит средства с пуговицами или вышивку.

Одежда со следами дезодоранта

Если на одежде не отстирываются пятна от дезодоранта, тогда стоит прибегнуть к стирке наизнанку. Если же следы таки появились, то их сначала надо вывести руками, а потом уже стирать одежду.