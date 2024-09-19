Эти 5 привычек в стирке портят одежду и стиральную машину: пора уже о них забыть

Для многих людей стирка – это неприятное и очень хлопотное дело. Впрочем, несмотря на то что оно рутинное, многие люди все еще совершают ошибки во время него.

Некоторые привычки в рутине бывают полезными и упрощают вам жизнь, однако другие могут идти совсем не на пользу – и тогда от них самое время отказаться, ведь они могут действительно портить вашу одежду и, что еще хуже – бытовую технику.

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Вы используете максимально горячую воду

Когда-то одежду кипятили в больших кастрюлях для того, чтобы хорошо очистить ее от грязи. Обычно это была одежда из хлопка или льна – и она может выдерживать высокую температуру.

Впрочем, современные синтетические ткани совсем не такие выносливые, и если вы постоянно будете стирать их на очень высоких температурах, это может навредить вашей одежде. На самом деле для качественной очистки большинства одежды обычно достаточно теплой или даже холодной воды.

Вы добавляете много порошка

Многие убеждены, что если одежда загрязнена, нужно добавить больше порошка, и она лучше выстирается. На самом деле это работает совсем не так. Если порошка будет очень много, это приведет к ухудшению ситуации, ведь стиральное средство не вымоется полностью.

Оно может оставлять на ткани остатки, которые делают одежду жесткой и неприятной на ощупь. Худшая привычка – это поливать одежду сверху жидким моющим средством или забрасывать в стиральную машину горсть капсул для стирки.



Порошка не должно быть очень много / Фото Pexels

Вы не читаете этикетки по уходу

Приходилось ли вам сталкиваться с проблемой, когда одежда усаживалась или меняла цвет после стирки? Скорее всего, это произошло из-за того, что вы не придерживались инструкций по его чистке – а они тем временем указаны на ярлыке внутри вещи.

Вы не чистите стиральную машину

Многие думают, что стиральная машина самоочищается, и это не так. Несмотря на то, что в ней регулярно бывает мыльная вода, там также оказывается и грязная одежда, и если вы не будете ее чистить, со временем это повлияет и на качество стирки белья, и на работу прибора.

Вы выбираете средства с сильным запахом

Многие верят, что одежда, которая пахнет ароматизаторами, чище. Однако на самом деле в средстве, который имеет много ароматизатора, может быть не такая эффективность, как у обычного. Запах позволяет перекрыть несовершенства порошка – и тогда вы не почувствуете запаха пота, который не отстирался, или запаха жира, или пищи. Попробуйте иногда стирать одежду средством без запаха, чтобы увидеть, чистая ли она на самом деле.