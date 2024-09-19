Ці 5 звичок у пранні псують одяг і пральну машину: пора вже про них забути

Для багатьох людей прання – це неприємна та дуже марудна справа. Втім, попри те що вона рутинна, чимало людей все ще роблять помилки під час неї.

Деякі звички у рутині бувають корисними та спрощують вам життя, проте інші можуть йти зовсім не на користь – і тоді від них саме час відмовитися, адже вони можуть справді псувати ваш одяг і, що ще гірше – побутову техніку.

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Ви використовуєте максимально гарячу воду

Колись одяг кип'ятили у великих каструлях для того, щоб добре очистити його від бруду. Зазвичай це був одяг з бавовни чи льону – і він може витримувати високу температуру.

Втім, сучасні синтетичні тканини зовсім не такі витривалі, і якщо ви постійно будете прати їх на дуже високих температурах, це може нашкодити вашому одягу. Насправді для якісного очищення більшості одягу зазвичай достатньо теплої чи навіть холодної води.

Ви додаєте багато порошку

Чимало людей переконані, що якщо одяг забруднений, потрібно додати більше порошку, і він краще випереться. Насправді ж це працює зовсім не так. Якщо порошку буде дуже багато, це призведе до погіршення ситуації, адже пральний засіб не вимиється повністю.

Він може залишати на тканині залишки, які роблять одяг жорстким і неприємним на дотик. Найгірша звичка – це поливати одяг зверху рідким мийним засобом чи закидати у пральну машину жменю капсул для прання.



Порошку не має бути дуже багато / Фото Pexels

Ви не читаєте етикетки з догляду

Чи доводилося вам зіштовхуватися з проблемою, коли одяг усаджувався чи змінював колір після прання? Скоріш за все, це відбулося через те, що ви не дотрималися інструкцій щодо його чищення – а вони тим часом вказані та ярлику всередині речі.

Ви не чистите пральну машину

Чимало людей думає, що пральна машина самоочищується, та це не так. Попри те, що у ній регулярно буває мильна вода, там також опиняється і брудний одяг, і якщо ви не будете її чистити, з часом це вплине і на якість прання білизни, і на роботу приладу.

Ви обираєте засоби з сильним запахом

Чимало людей вірять, що одяг, який пахне ароматизаторами, чистіший. Проте насправді у засобі, який має багато ароматизатора, може бути не така ефективність, як у звичайного. Запах дозволяє перекрити недосконалості порошку – і тоді ви не відчуєте запаху поту, який не відіправся, чи запаху жиру або їжі. Спробуйте іноді прати одяг засобом без запаху, щоб побачити, чи він чистий насправді.