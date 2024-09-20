5 правил стирки пальто: придерживайтесь их, чтобы не испортить одежду

Пальто – это необходимая вещь в осеннем гардеробе. Впрочем, как и любая другая одежда, время от времени оно нуждается в стирке, и проводить ее нужно максимально осторожно.

Можно ли стирать пальто в машинке, чтобы оно не испортилось? Многие не знают ответа на этот вопрос, и поэтому стараются как можно дольше избегать стирки пальто, и это точно не решение проблемы.

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Можно ли стирать пальто в машинке?

На этот вопрос ответ прост – можно, но очень бережно. И перед тем, как класть одежду в барабан, нужно убедиться, что вы изучили указания по уходу на этикетке пальто. Они касаются не только того, как стирать вещь, но и как ее сушить. Так она не потеряет внешний вид и не изменит размер после чистки.

В автомате можно стирать пальто из полиэстера. Другие ткани могут дать усадку или покошлатиться, а это не тот результат, который вы хотите получить. Так что вот что нужно сделать перед стиркой:

выясните, из какого материала изготовлено пальто;

проверьте стойкость красителя, чтобы ткань не полиняла в стиральной машине. Для этого нужно замочить краешек ткани в воде комнатной температуры и оставить на час. Если вода изменила цвет, стирать в машинке пальто не желательно.

выставьте нужные параметры.

Режим

В машинке нужно выбрать деликатную стирку. Без отжима, чтобы ткань была сохранена. Если забыть об этом правиле, изделие может вытянуться, стать меньше или больше по размеру и потерять привлекательность.

Температура

Ее нужно выставить на 30 градусов. С горячей водой нужно быть чрезвычайно осторожными, чтобы изделие не село.

Моющее средство

Стирать пальто в машинке нужно только с жидким моющим средством, ведь оно хорошо вымывается и влияет на ткань мягче. Стиральный порошок не подходит, потому что может оставить на материале разводы.



Стирать пальто нужно очень осторожно / Фото Pexels

Как стирать кашемировое пальто?

Стирать изделие можно только вручную с применением жидких моющих средств. После завершения стирки пальто слегка сжимают и сушат, разложив на столе. Нельзя развешивать на веревке или на плечиках, иначе оно может деформироваться. Не кладите на солнце, потому что кашемир может легко выгореть.

Как стирать шерстяное пальто?

Если этикетка позволяет, можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме. Застегните пальто на все пуговицы и выверните, а после этого положите в мешок для защиты от зацепов. Режим отжима и просушки нужно выключить.

Не вешайте пальто на веревку, сушить можно, положив на ткань или полотенце.

Как стирать драповое пальто?

Рекомендации те же, что для шерсти. Но локальные загрязнения лучше отчищать щеткой или влажными салфетками. Для этого пальто подойдет также метод сухой стирки. Разложите вещь и насыпьте на пятна порошок для шерсти и вотрите его. После этого сметите остатки щеткой.

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Как стирать пальто из альпаки?

Это очень нежный материал, поэтому со стиркой нужно быть осторожными и использовать шампунь. Замачивать пальто нельзя, а загрязненные места трите без нажима. Никогда не отжимайте такое пальто и не сушите на веревке.

Как стирать пальто из полиэстера?

Стирать нужно руками, или в стиральной машине на деликатном режиме. Во время полоскания используйте кондиционер, чтобы смягчить материал. Также можно сушить пальто на плечиках, но не на веревке.