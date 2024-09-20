5 правил прання пальта: дотримуйтеся їх, щоб не зіпсувати одяг

Пальто – це необхідна річ у осінньому гардеробі. Втім, як і будь-який інший одяг, час від часу воно потребує прання, і проводити його потрібно максимально обережно.

Чи можна прати пальто у машинці, аби воно не зіпсувалося? Чимало людей не знають відповіді на це питання, і через це стараються якомога довше уникати прання пальта, та це точно не розв'язок проблеми, пише MOYO.

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Чи можна прати пальто у машинці?

На це питання відповідь проста – можна, але надзвичайно дбайливо. І перед тим, як класти одяг до барабана, потрібно пересвідчилися, що ви вивчили вказівки з догляду на етикетці пальта. Вони стосуються не тільки того, як прати річ, але і як її сушити. Так вона не втратить зовнішній вигляд і не змінить розмір після чищення.

В автоматі можна прати пальта з поліестеру. Інші тканини можуть дати усадку чи покошлатитися, а це не той результат, який ви хочете отримати. Тож ось що потрібно зробити перед пранням:

з'ясуйте, з якого матеріалу виготовлене пальто;

перевірте стійкість барвника, аби тканина не полиняла у пральній машині. Для цього потрібно замочити краєчок тканини у воді кімнатної температури і залишити на годину. Якщо вода змінила колір, прати у машинці пальто не бажано.

виставте потрібні параметри.

Режим

У машинці потрібно обрати делікатне прання. Без віджиму, аби тканина була збережена. Якщо забути про це правило, виріб може витягнутися, стати меншим чи більшим за розміром та втратити привабливість.

Температура

Її потрібно виставити на 30 градусів. З гарячою водою потрібно бути надзвичайно обережними, щоб виріб не сів.

Мийний засіб

Прати пальто у машинці потрібно тільки з рідким мийним засобом, адже він добре вимивається і впливає на тканину м'якше. Пральний порошок не підходить, бо може залишити на матеріалі розводи.



Прати пальто потрібно дуже обережно / Фото Pexels

Як прати кашемірове пальто?

Прати виріб можна тільки вручну із застосуванням рідких мийних засобів. Після завершення прання пальто злегка стискають і сушать, розклавши на столі. Не можна розвішувати на мотузці чи на плечиках, інакше воно може деформуватися. Не кладіть на сонці, бо кашемір може легко вигоріти.

Як прати вовняне пальто?

Якщо етикетка дозволяє, можна прати у пральній машині на делікатному режимі. Застебніть пальто на всі ґудзики та виверніть, а після цього покладіть у мішок для захисту вді зачепів. Режим віджимання та просушування потрібно вимкнути.

Не вішайте пальто на мотузку, сушити можна, поклавши на тканину чи рушник.

Як прати драпове пальто?

Рекомендації ті самі, що для вовни. Але локальні забруднення краще відчищати щіткою чи вологими серветками. Для цього пальта підійде також метод сухого прання. Розкладіть річ та насипте на плями порошок для вовни і втирайте його. Після цього зметіть залишки щіткою.

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Як прати пальто з альпаки?

Це дуже ніжний матеріал, тож з пранням потрібно бути обережними і використовувати шампунь. Замочувати пальто не можна, а забруднені місця тріть без натиску. Ніколи не віджимайте таке пальто та не сушіть на мотузці.

Як прати пальто з поліестеру?

Прати потрібно руками, або ж у пральній машині на делікатному режимі. Під час полоскання використовуйте кондиціонер, щоб пом'якшити матеріал. Також можна сушити пальто на плечиках, але не на мотузці.