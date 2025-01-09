Пух после стирки пуховика не собьется: нужно знать основные рекомендации

Зимой пуховики являются одними из самых популярных вариантов верхней одежды. После постоянного ношения они загрязняются, особенно на рукавах, поэтому их обязательно надо бросать в стирку.

Чтобы сохранить пуховик в хорошем состоянии, важно за ним правильно ухаживать, пишет 24 Канал со ссылкой на UkrMedia.

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Большинство боятся машинной стирки, поскольку по незнанию, наряд может потерять свою форму, объем и вид. Чтобы этого не произошло, советуем узнать о правильном методе, от которого пуховик не пострадает.

Правильный метод стирки пуховика

Сначала нужно проверить этикетку на пуховике, где указана информация о том, можно ли вещь стирать в стиральной машинке. Если разрешено, тогда стоит выбирать деликатный режим и температуру воды, не превышающую 30 градусов.

В барабан рекомендуется поставить несколько теннисных мячиков или специальных шариков для стирки, которые предотвращают сбивание пуха в комки. После основной стирки надо запустить дополнительный цикл полоскания, чтобы полностью удалить моющее средство.



Советы для стирки пуховика / Фото Pexels

Не стоит включать отжим на высоких оборотах, лучше всего его вообще отключить, во избежание деформации пуховика. Наряд надо сушить в горизонтальном положении, разложив на сушилке или повесив на вешалку.

Чтобы равномерно распределить пух, куртку периодически надо встряхивать и переворачивать время от времени.Когда вещь полностью высохнет, ее надо еще раз встряхнуть, чтобы распушить пух.

Какие преимущества имеет этот метод

Благодаря такой стирке пуховик сможет сохранить свою форму и объем, не будет сбиваться в комки и равномерно распределится внутри. Ткань при этом не будет доформироваться и не потеряет своего цвета.

Специалисты не советуют стирать пуховик слишком часто. Достаточно будет запустить стирку раз в сезон, или максимум дважды за зиму. Перед стиркой надо проверить все карманы на наличие посторонних предметов и задвинуть молнию. Перед основной стиркой пуховик не надо замачивать, потому что это может привести к разводам на ткани и деформации наполнителя.