5 секретов ухода за каланхоэ: хозяйкам на заметку: хозяйкам на заметку

Многие держат этот красивый цветок у себя дома, но большинство пропускают базовые важные моменты ухода за ним. Например, какие условия нужны этому растению в принципе?

Существует немало видов комнатных каланхоэ, и уход за каждым из них может немного разниться. Впрочем, все же можно выделить несколько основных правил, которых обязательно нужно придерживаться, если вы хотите, чтобы растение зеленело и пышно цвело.

Интересно Избавьтесь от одуванчиков в саду или возле дома: они являются вредными растениями

Температурный режим

Несмотря на то, что растение имеет естественную устойчивость к перепадам температуры, слишком сильных колебаний ее все же допускать не стоит. И перед тем, как начать уход за каланхоэ в домашних условиях, вам нужно сначала убедиться, что вы сможете обеспечить нужную стабильную температуру в вашем помещении.

В течение весны и осени допустимые показатели – это 18 – 28 градусов. Зимой будет даже неплохо, если температура немного снизится, но точно не стоит держать растение в комнате, где холоднее, чем 14 градусов. Как только же показатель термометра опустится ниже, чем 10 градусов – стоит ждать беды, ведь в таких условиях каланхоэ начинает болеть и может даже погибнуть.

Освещение

Оптимальные условия для каланхоэ – это когда цветок купается в лучах естественного освещения в течение примерно 10 – 12 часов в день. В теплое время года это обычно не бывает проблемой. Кстати, летом лучше держать каланхоэ возле западного или восточного окна. А вот зимой каланхоэ уже требует другого ухода. Во первых, в идеале растение стоит поставить возле окна, выходящего на юг, если такое есть. А также вы можете освещать каланхоэ искусственно.



Для каланхоэ нужно яркое освещение / Фото Pexels

Полив

Главная ошибка, которой может допустить немало новичков, когда только начинают выращивать растение, купленное в магазине – это использование для полива воды из-под крана. Делать этого категорически нельзя, ведь такая вода жесткая, хлорированная и точно негативно скажется на развитии вашего растения. Вместо этого эксперты советуют использовать только мягкую и отстоянную воду.

И поливать каланхоэ нужно только тогда, когда верхний слой почвы подсох. Зимой интервалы между поливами могут возрасти в 2 – 3 раза. И самый лучший способ поливать каланхоэ – через поддон.

Увлажнение

Да, полив и увлажнение – это разные вещи. И если вы хотите сохранить магазинное каланхоэ живым, вам нужно как можно скорее разобраться в тонкостях этих двух процессов. Если вы не уверены, как ухаживать за каланхоэ, что вы приобрели в магазине, лучше его лишний раз не увлажнять, ведь разные виды могут реагировать на этот процесс по-разному.

В основном все виды каланхоэ могут пройти сезон без дополнительного увлажнения.

Цветение

Если вы хотите, чтобы ваше каланхоэ пышно зацвело, вам нужно соблюдать все правила, которые описаны выше. Особенно же важно освещение. Чем ярче оно будет, то лучшее цветение вы в результате получите. Некоторые виды пригодны к тому, чтобы их цветы можно было срезать. Уже после этого их можно поставить в воду, и они будут стоять очень долго, ведь имеют высокую устойчивость к высыханию.