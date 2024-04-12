Эксперты не очень советуют любоваться одуванчиками в саду, поскольку они агрессивно действуют на растения. Они высвобождают такое химическое вещество, которое может остановить рост всех остальных растений.

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Как избавиться от одуванчиков

Лучше всего одуванчики уничтожают некоторые разновидности уксусной кислоты. Благодаря его высокой концентрации, его можно использовать, как природный гербицид.

Уксусная кислота влияет только на те части растений, которых она касается. Она разрушает растительные клетки, которые вызывают высыхание тканей. Затем она перемещается к корням и убивает растение.



От роста одуванчиков избавляет уксус / Фото Pexels

Эксперт Ноэль Орлофф отметила, что уксус с высокой концентрацией уксусной кислоты (20-30%) является самым эффективным и способен уничтожить одуванчики. Вы можете использовать обычный бытовой уксус, который есть на кухне каждой хозяйки.

Используйте уксус в щелях, где прорастают растения. Если же одуванчики растут рядом с цветами, будьте очень осмотрительными, чтобы не испортить соседние растения.

Если ищете более безопасный метод, то используйте ненужный картон. Поставьте его поверх сорняков и покройте деревянной стружкой. Впоследствии одуванчики завянут.

Также избавиться от них поможет обычное выкапывание. Следите за тем, чтобы растение было выкопано с корнями. Это не допустит повторного роста на том же месте.