Експерти не дуже радять любуватися кульбабами в саду, оскільки вони агресивно діють на рослини. Вони вивільняють таку хімічну речовину, яка може зупинити ріст всіх інших рослин.

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Як позбутися від кульбаб

Найкраще кульбаби знищують деякі різновиди оцтової кислоти. Завдяки його високій концентрації, його можна використовувати, як природний гербіцид.

Оцтова кислота впливає лише на ті частини рослин, яких вона торкається. Вона руйнує рослинні клітини, які викликають висихання тканин. Потім вона переміщується до коріння та вбиває рослину.



Від росту кульбаб позбавляє оцет / Фото Pexels

Експертка Ноель Орлофф зазначила, що оцет з високою концентрацією оцтової кислоти (20-30%) є найефективнішим та здатен знищити кульбаби. Ви можете використовувати звичайний побутовий оцет, який є на кухні кожної господині.

Використовуйте оцет у щілинах, де проростають рослини. Якщо ж кульбаби ростуть поруч з квітами, будьте дуже обачними, щоб не зіпсувати сусідні рослини.

Якщо шукаєте безпечніший метод, то використовуйте непотрібний картон. Поставте його поверх бур’янів та покрийте дерев’яною стружкою. Згодом кульбаби зів’януть.

Також позбутися від них допоможе звичайне викопування. Слідкуйте за тим, щоб рослина була викопана з корінням. Це не допустить повторного росту на тому ж місці.