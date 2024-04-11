Дуже важливо знати, які овочі можна саджати біля огірків, а які – зовсім не треба. Погане сусідство може зіпсувати навтіь найкращі саджанці, тож краще спланувати свій город заздалегідь.

Цікаво Що треба посадити на городі до Великодня: список всіх рослин

Ароматичні трави

Ви могли про це навіть не замислюватися, та така звична зелень, як базилік, кінза чи материнка можуть нашкодити вашим огірковим пагонам. Ба більше – зелень навіть може змінити смак плодів, і не у кращий бік. Тож краще знайти для цих трав якесь інше місце.

Картопля і помідори

Ось ці дві культури – найбільш небажані біля огірків. Річ у тому, що всі ці рослини можуть хворіти на однакові хвороби – зокрема і на фітофтороз, і якщо заразиться одна рослина, інші теж не залишаться здоровими.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Часник

Цей ароматний коренеплід не варто висаджувати біля огірків, адже він може сповільнити їхній ріст. Якщо ви все ж хочете висіяти поряд часник, вам потрібно переконатися, що між ним і огірками є не менше, ніж 50 сантиметрів відстані.



Часник не можна садити біля огірків / Фото Pexels

Гарбуз

Огірки також належать до сімейства гарбузових, тому досвідчені городники не радять садити ці дві культури поряд. Окрім того, що вони будуть хворіти на однакові хвороби, вони також заважатимуть росту одна одної, адже потребують однакових поживних речовин.