Садівники радять у квітні висаджувати кущі, щоб до осені вони адаптувалися на новому місці.

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Можете сміливо висаджувати малину, смородину, аґрус та порічки. Беріть для посадки однорічні садженці, але не забувайте їх поливати та мульчувати.

Також у квітні можете вже сіяти горох. Моркву можна висаджувати цього місяця чи на початку травня, оскільки для того, щоб вона добре проросла їй потрібна температура +15°C. Окрім того, добре приймуться висаджені в квітні гарбузи, патисони та кабачки.



Кабачки можна садити вже у квітні / Фото Pexels

Висаджуйте в середині весни у відкритий ґрунт салат, зелень та редиску. Якщо ви маєте розсаду, то сміливо пересаджуйте на грядки. Насіння томатів також можна садити, але треба обов’язково накрити плівкою. У теплі дні можете її знімати, а в травні взагалі прибрати.

У другій половині квітня садіть розсаду брюссельської, пекінської, білоголової, цвітної капусти. Якщо відбудеться похолодання – накривайте плівкою.

Також не забувайте про квіти. У цей період садівники радять висаджувати іриси, півонії та хризантеми, серед однорічних – чорнобривці та ротики. А ще у квітні вже можете садити картоплю, тому не обов’язково чекати початку травня.