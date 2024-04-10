Біля чорної смородини не можна садити кілька кущів, пишуть Поради 24. Якщо хочете мати гарний врожай, постарайтеся висаджувати їх в іншому місті.

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Садівники кажуть, що не рекомендовано садити поруч червону та чорну смородину, бо вони мають однакові захворювання, тому таке сусідство є небажаним. Якщо ж кущі вже ростуть поруч, то варто застосовувати профілактичне обприскування.



Названо рослини, які не можна садити поруч зі смородиною / Фото Pexels

Що не можна садити біля чорної смородини

Не варто садити поруч зі смородиною рослини, які мають спільних шкідників та використовувати ділянку, де росли рослини тих же мікроелементів культури. Невдалим сусідством є малина, бо вона заважає росту смородини та хворіє схожими захворюваннями.

Вишня буде затінювати смородину, а коренева система забере всі поживні речовини з ґрунту. Висока яблуня чи слива здатна затінити кущі смородини, тож це зменшить їхню врожайність.

Ви маєте пам’ятати, що чорна смородина має рости на освітленій ділянці, а всі високі дерева посаджені поруч, будуть пригнічувати її ріст.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Що можна садити біля смородини

Залюбки можете садити кущі полуниці, яка ніяк не зашкодить смородині. Таке сусідство є вдалим, але врахуйте, що полуниця теж любить сонце, тому важливо, аби кущі смородини її не затіняли. Також гарними сусідами є овочі та зелень, окрім огірків та томатів.