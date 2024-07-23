5 гениальных советов по уходу за комнатными растениями: ни один цветок уже не засохнет
Источник:Real Simple
Вам может казаться, что вы просто не созданы для того, чтобы держать комнатные растения – ведь они одно за другим погибают, и вы не можете достичь успеха. Впрочем, вам могут помочь некоторые простые советы.
Растения дома – это то, что может добавить интересное цветовое пятно в интерьер и сделать его более уютным и приятным. Но все это – только в случае, если они зеленые и здоровые, а не сухие и поврежденные.
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Начните с простого
Если вы поставили себе цель наполнить помещение комнатными растениями, не стоит начинать с тех, которые требуют сложного и постоянного ухода. Поэтому лучше будет начать с простого – приобретите одно или два растения, а потом посмотрите, как у вас с ними обстоят дела.
Поэтому, сначала идеально подойдет подход – "чем меньше – то лучше".
Выбирайте правильные растения
Возможно, вы мечтаете о дереве бонсай у себя в гостиной? Впрочем, если вы раньше не могли сохранить зеленым кактус, замахиваться на такую сложную цель сразу все же не стоит. Начните с простых растений, а потом переходите к сложным.
Для новичков идеально подойдут лилии мира, потосы, змеиные растения и суккуленты.
Оцените освещение перед выбором растения
Возможно, ваша проблема с цветами заключается не в том, что вы не умеете за ними ухаживать, а в том, что в вашей квартире просто не слишком удачные условия для тех видов, которые вы выбираете?
Учитывайте, что есть растения, которые процветают в полутени, но есть и такие, что будут пышно расти только в условиях яркого, однако непрямого освещения.
Комнатные растения должны расти в соответствующем месте / Фото Pexels
Учитывайте свой образ жизни
Всем растениям нужен как минимум полив – поэтому перед тем, как покупать цветы, вам нужно оценить, как часто вы бываете дома, и сможете ли поливать цветы с той регулярностью, которая им нужна.
Имейте терпение
Будьте милосердными и терпеливыми к себе – не стоит ожидать мгновенных результатов и успехов. Выращивание растений – это долгое дело, которое может окупиться не сразу. И приготовьтесь к тому, что на вашем пути садовода будут и взлеты, и падения. Впрочем, главное здесь – не сдаваться.