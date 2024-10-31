Будет цвести всю зиму без перерыва: вот идеальный уход за рождественником

Очень многие люди держат дома эти поздние осенние цветы, но не всем приходится увидеть пышное цветение. Для того, чтобы оно появилось в ближайшее время, нужно знать несколько секретов ухода.

Рождественник известен как растение, не требующее особого ухода. Он имеет плоские, сегментированные темные листья, а также интересные цветы. И для того, чтобы увидеть последние, нужно немного постараться, пишет Martha Stewart.

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Как правильно ухаживать за рождественником

Прежде всего, зависимости от сезона растению могут быть нужны разные виды света. Например, зимой их нужны яркие лучи, а летом наоборот – рассеянные. Все это для того, чтобы зимой рождественник имел достаточно сил, чтобы выбросить цветы и порадовать вас красивым цветением.

И в отличие от настоящих кактусов, которые могут неделями выживать без полива, рождественник требует больше воды. Следите за тем, чтобы верхние несколько сантиметров почвы были влажными на ощупь, но не сухими и не заболоченными. Полив также должен быть достаточно регулярным.



Рождественник требует немного ухода / Фото Pexels

Еще одна важная деталь, которая влияет на цветение кактуса – это наличие дренажа. И несмотря на то, что эти комнатные растения могут довольно долго цвести – иногда от двух до четырех месяцев за раз, они требуют очень мало изменений в почве. Поэтому обычного водорастворимого удобрения должно быть достаточно, если вносить его в соответствии с инструкцией.

А вот часть ухода, о которой часто забывают даже опытные цветоводы – это обрезка. Лучшее время для ее проведения – это весна. Кроме того, вы можете хранить отрезанные веточки и таким образом размножить растение. При правильном уходе рождественник может жить достаточно долго – от двадцати до тридцати лет.

Вот как размножить рождественник: