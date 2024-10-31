Цвістиме цілу зиму без перерви: ось ідеальний догляд за різдвяником

Дуже багато людей тримають вдома ці пізні осінні квіти, але не всім доводиться побачити пишне цвітіння. Для того, щоб воно з'явилося найближчим часом, потрібно знати кілька секретів догляду.

Різдвяник відомий як рослина, що не вимагає особливого догляду. Він має пласке, сегментоване темне листя, а також цікаві квіти. І для того, щоб побачити останні, потрібно трохи постаратися, пише Martha Stewart.

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Як правильно доглядати за різдвяником

Перш за все, залежно від сезону рослині можуть бути потрібні різні види світла. Наприклад, взимку їх потрібні яскраві промені, а влітку навпаки – розсіяні. Все це для того, щоб взимку різдвяник мав достатньо сил, аби викинути квіти та потішити вас красивим цвітінням.

І на відміну від справжніх кактусів, які можуть тижнями виживати без поливу, різдвяник потребує більше води. Слідкуйте за тим, щоб верхні кілька сантиметрів ґрунту були вологими на дотик, але не сухими й не заболоченими. Полив також має бути досить регулярним.



Різдвяник потребує трохи догляду / Фото Pexels

Ще одна важлива деталь, яка впливає на цвітіння кактуса – це наявність дренажу. І попри те, що ці кімнатні рослини можуть досить довго цвісти – іноді від двох до чотирьох місяців за раз, вони потребують дуже мало змін у ґрунті. Тож звичайного водорозчинного добрива має бути достатньо, якщо вносити його відповідно до інструкції.

А ось частина догляду, про яку часто забувають навіть досвідчені квітникарі – це обрізка. Найкращий час для її проведення – це весна. Окрім того, ви можете зберігати відрізані гілочки і таким чином розмножити рослину. При правильному догляді різдвяник може жити досить довго – від двадцяти до тридцяти років.

Ось як розмножити різдвяник: