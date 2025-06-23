Чтобы не остаться без урожая: как правильно ухаживать за томатами в июне

Опытные огородники знают, что июнь – ключевой месяц в уходе за томатами. Именно в этот период закладывается будущий урожай, и от внимательности огородника зависит, будут ли помидоры сочными, вкусными и здоровыми.

Как ухаживать за томатами в июне – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Дом и сад".

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Регулярный полив – не заливать, а увлажнять

В июне погода уже теплая, а порой и жаркая. Поэтому томаты нуждаются в стабильном, но умеренном поливе. Лучше всего поливать:

в утренние часы или вечером, когда нет палящего солнца;

под корень, не заливая листья (чтобы не провоцировать грибковые болезни);

один-два раза в неделю, в жару – чаще.

Обрезка – убираем лишнее убираем лишнее

Пасынки – это боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев. Если их не удалять, куст загущается, и растение тратит силы не на плоды, а на лишнюю зелень. Пасынкование нужно проводить каждую неделю, обламывая ростки пальцами, пока они еще мягкие.

Важно!!! Не пасынкуют лишь некоторые сорта черри или низкорослые детерминантные томаты.

Подкормка – помоги томату расти

В июне томаты активно формируют завязи. Для их поддержки важно вовремя вносить удобрения вносить удобрения. Для подкормки во время цветения используют минеральные и органические удобрения, такие как суперфосфат, калийная соль, зола и йод



Как правильно ухаживать за томатами в июне / Фото Unsplash

Профилактика болезней

Влажная почва, перепады температур, загущение – все это провоцирует грибковые заболевания, в частности фитофтороз. В июне проводите опрыскивание профилактическими средствами.

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Июньский уход – это баланс между вниманием и осторожностью. Не стоит чрезмерно поливать, подкармливать или "стричь" кусты. Главное – действовать регулярно, наблюдать за изменениями и реагировать на них. Тогда в августе томаты отблагодарят обильным, вкусным урожаем.