Яйца никогда не будут трескаться во время варки: нужно добавить один ингредиент

Вареные яйца – это и часть завтрака, и незаменимый ингредиент многих вкусных блюд. Но несмотря на простоту их приготовления, иногда они трескаются в кастрюле. –

Сварить яйца – казалось бы, совсем простая задача. Впрочем, немало людей сталкиваются с проблемами: например, яйца трескаются, и белок вытекает в воду, сообщает 24 Канал. Впрочем, избежать этого очень просто.

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Как правильно варить яйца, чтобы не трескались?

Опытные кулинары убеждают, что для того, чтобы на яйцах не появились трещины, их нужно класть в холодную воду с солью. Вода никогда не должна быть слишком горячей, и для яиц должно быть достаточно места, чтобы они не соприкасались друг с другом.

А вот соль может повысить плотность воды – это поможет скорлупе сжаться, и тогда белок не будет вытекать, даже если маленькая трещинка таки появится.



Яйца нужно варить внимательно / Фото Pexels

Не забывайте о том, что класть яйцо из холодильника сразу же в кипяток нельзя – разница температур почти наверняка повлечет трещину. Еще один ингредиент, который можно добавить во время варки, чтобы предотвратить трещины – это уксус. Так вы можете укрепить скорлупу и избежать многих повреждений.

Перед варкой яйца можно ненадолго поместить в теплую воду – это выровняет перепад температуры. Доказано, что яйца комнатной температуры гораздо реже трескаются, чем яйца, которые только что достали из холодильника.

Что делать, чтобы яйца легко чистились?

Тут головним критерієм є свіжість яєць – на диво, найсвіжіші будуть чиститися найгірше, а ті, що лежать у вас найдовше – краще. Ще один важливий фактор – це температура яйця. Перед чищенням дайте полежати йому у холодній воді, і тоді процес пройде набагато краще.

Варить яйца в кипящей воде или нет?

Если вы хотите сохранить яйца целыми во время варки и проследить за уровнем готовности, яйцо нужно класть в кипящую воду. Так вы сможете точно проконтролировать процесс варки и состояние и желтка, и белка. Впрочем, кипения должно быть мягким, с маленькими пузырьками – так вы избежите трещин.