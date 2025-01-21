Яйця ніколи не будуть тріскатися під час варіння: потрібно додати один інгредієнт

Варені яйця – це і частина сніданку, і незамінний інгредієнт багатьох смачних страв. Та попри простоту їх приготування, іноді вони тріскаються в каструлі. –

Зварити яйця – здавалося б, зовсім просте завдання. Втім, чимало людей зіштовхуються з проблемами: наприклад, яйця тріскаються, і білок витікає у воду, повідомляє 24 Канал. Втім, уникнути цього дуже просто.

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Як правильно варити яйця, щоб не тріскалися?

Досвідчені кулінари переконують, що для того, аби на яйцях не з'явилися тріщини, їх потрібно класти у холодну воду з сіллю. Вода ніколи не має бути надто гарячою, і для яєць має бути достатньо місця, аби вони не стикалися одне з одним.

А ось сіль може підвищити щільність води – це допоможе шкаралупі стиснутися, і тоді білок не буде витікати, навіть якщо маленька тріщинка таки з'явиться.



Яйця потрібно варити уважно / Фото Pexels

Не забувайте про те, що класти яйце з холодильника відразу ж у окріп не можна – різниця температур майже напевне спричинить тріщину. Ще один інгредієнт, який можна додати під час варіння, аби запобігти тріщинам – це оцет. Так ви можете зміцнити шкаралупу та уникнути багатьох пошкоджень.

Перед варінням яйця також можна ненадовго помістити у теплу воду – це вирівняє перепад температури. Доведено, що яйця кімнатної температури набагато рідше тріскаються, ніж яйця, які щойно дістали з холодильника.

Що робити, щоб яйця легко чистилися?

Тут головним критерієм є свіжість яєць – на диво, найсвіжіші будуть чиститися найгірше, а ті, що лежать у вас найдовше – краще. Ще один важливий фактор – це температура яйця. Перед чищенням дайте полежати йому у холодній воді, і тоді процес пройде набагато краще.

Варити яйця у киплячій воді чи ні?

Якщо ви хочете зберегти яйця цілими під час варіння та прослідкувати за рівнем готовності, яйце потрібно класти у киплячу воду. Так ви зможете точно проконтролювати процес варіння та стан і жовтка, і білка. Втім, кипіння має бути м'яким, з маленькими бульбашками – так ви уникнете тріщин.