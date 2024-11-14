Больше никогда не ошибетесь: как всегда выбирать качественное масло в магазине

Возможно, вам уже приходилось приносить домой пачку масла, а потом с разочарованием обнаруживать, что оно невкусное. Для того, чтобы этого не произошло снова, нужно уметь отличать натуральное сливочное масло от подделки.

Часто качество сливочного масла остается под сомнением из-за возможности подмешивания некоторых дополнительных, нежелательных ингредиентов в него, сообщает 24 Канал. Но есть несколько простых и эффективных способов, которые помогут определить настоящее сливочное масло.

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Цвет

Первое, на что нужно обратить внимание, если есть такая возможность – так это на цвет масла. Сливочное масло должно быть однородным и светло-желтым. Если оно полностью белое, или имеет нехарактерные оттенки или пятна, тогда есть вероятность, что продукт содержит другие жиры.

Запах

Для следующего теста вам нужно будет использовать немного горячей воды. Добавьте кусочек масла в стакан кипятка и хорошо перемешайте. Обязательно понюхайте раствор. Он должен пахнуть приятно, молочно, с нотами сливок. А вот если вы почувствовали посторонние, технические запахи, или же аромат чего-то пригоревшего – это свидетельствует о дополнительных примесях.



По запаху можно определить качество масла / Фото Pexels

Также потом посмотрите на раствор в воде – настоящее масло должно быть мутным. Молочный белок может свидетельствовать о наличии молока, однако этот эффект могут создать и спред, или масло с молочными компонентами, поэтому полагаться на тест как на окончательный не стоит.

Проверка марганцовкой и йодом

Для этого нужно растворить масло в воде, а после этого капнуть на него 1 - 2 капли йода и хорошо перемешать, а потом оставить. Натуральный продукт не вступит в реакцию, а через несколько часов от йода не останется даже следа. Но если смесь станет бурой, тогда в масле есть примеси.

Температура плавления

Сливочное масло и растительные жиры плавятся при разной температуре. Брусок масла нужно оставить на столе и проследить за ним: настоящее масло через некоторое время станет мягким и подтаявшим. Маргарин будет плавиться гораздо медленнее и сохранять форму при комнатной температуре.