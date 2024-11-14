Більше ніколи не помилитеся: як завжди обирати якісне масло в магазині

Можливо, вам вже доводилося приносити додому пачку масла, а потім з розчаруванням виявляти, що воно несмачне. Для того, щоб цього не сталося знову, потрібно вміти відрізняти натуральне вершкове масло від підробки.

Часто якість вершкового масла залишається під сумнівом через можливість підмішування деяких додаткових, небажаних інгредієнтів у нього, повідомляє 24 Канал. Та є кілька простих та ефективних способів, які допоможуть визначити справжнє вершкове масло.

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Колір

Перше, на що потрібно звернути увагу, якщо є така можливість – так це на колір масла. Вершкове масло має бути однорідним та світло-жовтим. Якщо воно повністю біле, або ж має нехарактерні відтінки чи плями, тоді є ймовірність, що продукт містить інші жири.

Запах

Для наступного тесту вам потрібно буде використати трохи гарячої води. Додайте шматочок масла в склянку окропу та добре перемішайте. Обов'язково понюхайте розчин. Він має пахнути приємно, молочно, з нотами вершків. А ось якщо ви відчули сторонні, технічні запахи, або ж аромат чогось пригорілого – це свідчить про додаткові домішки.



За запахом можна визначити якість масла / Фото Pexels

Також потім подивіться на розчин у воді – справжнє масло має бути каламутним. Молочний білок може свідчити про наявність молока, проте цей ефект можуть створити й спред, або ж олія з молочними компонентами, тож покладатися на тест як на остаточний не варто.

Перевірка марганцівкою та йодом

Для цього потрібно розчинити масло у воді, а після цього крапнути на нього 1 - 2 краплі йоду та добре перемішати, а тоді залишити. Натуральний продукт не вступить у реакцію, а за кілька годин від йоду не залишиться навіть сліду. Але якщо суміш стане бурою, тоді у маслі є домішки.

Температура плавлення

Вершкове масло та рослинні жири плавляться за різної температури. Брусок масла потрібно залишити на столі та простежити за ним: справжнє масло через деякий час стане м’яким та підталим. Маргарин буде плавитися набагато повільніше та зберігатиме форму за кімнатної температури.