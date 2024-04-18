Не допускайте этих 5 ошибок при покупке мебели: они могут стать фатальными

Выбор мебели - это непростое и ответственное дело, поэтому к нему нужно отнестись достаточно серьезно. И главное - не допустить нескольких неприятных ошибок.

Конечно, иногда мы все выбираем неправильные вещи – например, неудачную кофточку или обувь. Но обменять их гораздо проще, чем неудачный диван или шкаф, поэтому с такими крупными покупками лучше не допускать ошибок вообще.

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Забываете измерить

Конечно, отсутствие измерения – это основная из причин возврата мебели. Очень часто люди или неправильно измеряют пространство, или забывают учесть масштаб изделия относительно размера комнаты, где он будет стоять.

Например, некоторые люди вынуждены возвращать мебель, потому что они и не догадывались, что она не пролезет через их входную дверь. Все измерения – и высота также – должны быть максимально точными, и они включают не только то, как что-то будет стоять в комнате, но и то, как эта вещь в нее попадет.

Неучет сроков доставки

Очень важно понимать время, которое понадобится на доставку вашей мебели. Многие покупают мебель, ожидая, что их удастся доставить за несколько недель – например, к вечеринке или празднику, который они готовят.

Но если вы покупаете действительно качественную вещь, вам может понадобиться специальная доставка, что продлится от трех до пяти недель.

Не осознаете, что соцсети могут обманывать

Конечно, трудно себе представить более неприятную ситуацию: вы нашли идеальные стулья в социальных сетях, заказали их, а потом оказалось, что они выглядят совсем не так, как на фотографиях.

Когда оказывается, что детали непрактичны, неудобны или не соответствуют тому цвету, что вы ожидали, обменять или вернуть их может быть довольно дорого.

Поэтому если вы не можете увидеть что-то лично перед покупкой, лучше заказать один или два образца перед тем, как принять окончательное решение.

Не учитываете образ жизни

Конечно, эстетика в доме очень важна, и хочется иметь мебель, которая будет выглядеть приятно, но вам также нужно подумать над тем, чтобы мебель была действительно удобной. Например, белый диван может звучать как хорошая идея – но если у вас есть маленькие дети или домашние любимцы, стоит отказаться от этой идеи.

Не думаете о том, как долго вы собираетесь использовать вещь

Если вы сейчас живете в квартире и вы не планируете оставаться там слишком долго, тогда качество обеденного стола, конечно же, не столь уж и важна. Но если вы покупаете мебель, которой хотите пользоваться в течение лет, тогда вам нужно ориентироваться не только на моду и тренды. Также учитывайте то, что лучше один раз купить дорогую качественную вещь, чем потом несколько раз заменять дешевый продукт.