Белый уксус – это очень полезная жидкость во время уборки. Но 4 места в вашем доме чистить им категорически запрещено. Этот природный очистительный раствор может навредить и испортить вещи, если использовать его в нерекомендованных местах.

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Зеркала

Несмотря на то, что некоторые энтузиасты любят мыть стекло белым уксусом, на самом деле с зеркалами его использовать не стоит. Дело в том, что уксус на самом деле может проникать на подложку зеркала, где оно блестит.

Так вы испортите вещь, и со временем вам придется заменить зеркало, ведь оно уже просто не будет выполнять свою функцию так хорошо, как раньше.

Стиральные машины

Конечно, у вас может возникнуть соблазн использовать природное средство для того, чтобы почистить этот бытовой прибор, и это может быть далеко не самой удачной идеей. Уксус действительно может помочь с накоплениями грязи и устойчивыми неприятными запахами, однако в стиральной машине он может и нанести вред.

Через резиновые уплотнители и шланги использовать его в стиральной машине строго запрещено.



Стиральные машины нельзя чистить уксусом / Фото Pexels

Посудомоечная машина

Как и в случае со стиральной машиной, использование уксуса в посудомойке может привести к ослаблению резиновых компонентов. И на самом деле в этом случае белый уксус вообще не принесет вам пользы.

Гораздо лучше будет воспользоваться специальными средствами для чистки посудомоечных машин. Они разработаны именно так, чтобы почистить ее и одновременно не повредить важные элементы.

Мраморные и каменные столешницы

Столешницы из таких материалов в последние годы приобрели бешеную популярность, и чистить их с помощью белого уксуса нельзя. Он может сделать природный камень более тусклым, и со временем он потеряет блеск и в конце концов может повредиться.

В этом случае лучше воспользоваться мягким моющим средством.