Правила выбора елки: какой она должна быть, чтобы долго стояла и не осыпалась

Уже вскоре в Украине начнется продажа новогодних елок, поэтому стоит задуматься над тем, какую же именно выбрать. Специалисты рассказали несколько правил, на которые надо ориентироваться в выборе елки. Они помогут купить такое елочное дерево, которое долго простоит.

Елку надо выбирать очень внимательно, если хотите, чтобы она простояла до Рождества и Нового года, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Есть несколько хитростей, которые нужно принять во внимание всем, кто хочет держать дома живую зеленую красавицу.

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Есть несколько основных деталей, которые помогут вам понять, достаточно ли здоровым является дерево. От этого будет зависеть насколько долго оно сможет простоять в течение рождественско-новогодних праздников.

Запах елки

Свежий, приятный и сильный аромат является прекрасным показателем здорового дерева. Если же запах является затхлым и плесневым, то это может быть признаком того, что дерево начинает гнить.

Равномерное расположение ветвей

Благодаря этому можно понять, что за деревом правильно ухаживали. Лысые участки свидетельствуют о том, что дерево хранили неправильно и долго оно дома не простоит.

Цвет

Покупателям нужно обращать внимание на цвет. Елка должна иметь четко выраженный зеленый цвет. Надо убедиться, что на ней нет участков с серой или коричневой хвоей.



Цвет елки должен быть насыщенно-зеленым / Фото Unsplash

Состояние иголок

Иголочки на елке должны быть гибкими. Жесткие иглы, которые легко ломаются является признаком того, что дерево уже начинает сохнуть. Проверьте хвою проведя рукой по ветвям. Если она опадает слишком сильно, тогда это является признаком несвежего дерева.

Условия хранения

Лучше всего покупать домой ту елку, которая продается в затененном месте. Таким деревьям будет лучше адаптироваться в помещении.

Крепкий ствол

Положительным признаком елки является крепкий ствол. Это является признаком того, что за деревом хорошо ухаживали и оно правильно развивалось.