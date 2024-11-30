Все больше людей переходят на искусственную елку, впрочем есть и те, которые еще любят живое дерево, впрочем с ним возникает больше хлопот, пишет 24 Канал.

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Где не держать елку, чтобы она не осыпалась

Новый год невозможно представить без елки, которая создает уют дома и заряжает праздничным настроением. Для того, чтобы дерево не осыпалось и не принесло негативной энергетики, его надо поставить в правильном месте.

Избегайте тепла

Не стоит размещать новогоднее дерево рядом с источником тепла. Эта ошибка приведет к тому, что елка высохнет и сбросит все иголки. Нельзя держать елку возле радиатора и камина. Елка пьет 2 литра воды в день, поэтому стоит не забывать по отливу.



Советы, которые помогут елке дольше стоять / Фото Pexels

Избегайте темных мест

Место для елки найти сложно, особенно в случае, если пространство является небольшим. Лучшим местом будет угол комнаты. Елка будет спрятана в стороне и не будет подвергаться риску быть опрокинутой.

Также елка может стоять по центру, чтобы с каждого уголка комнаты она хорошо выглядела. Еще одним вариантом может быть окно, которое будет выходить на юг. Таким образом на елку попадет достаточное количество солнечных лучей.

Увлажняйте воздух

Чтобы елка не осыпалась, нужно использовать в комнате увлажнитель воздуха. Таким образом елка будет дольше оставаться живой и свежей. Если же она будет сухой, то сможет быстро завянуть.