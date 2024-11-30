Все більше людей переходять на штучну ялинку, втім є й ті, які ще люблять живе дерево, втім з ним виникає більше клопоту, пише 24 Канал.

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Де не тримати ялинку, щоб вона не осипалася

Новий рік неможливо уявити без ялинки, яка створює затишок вдома та заряджає святковим настроєм. Для того, щоб дерево не обсипалося та не принесло негативної енергетики, його треба поставити в правильному місці.

Уникайте тепла

Не варто розміщувати новорічне дерево поруч з джерелом тепла. Ця помилка призведе до того, що ялинка висохне та скине всі голки. Не можна тримати ялинку біля радіатора та каміна. Ялинка п’є 2 літри води на день, тому варто не забувати по відливання.



Поради, які допоможуть ялинці довше стояти / Фото Pexels

Уникайте темних місць

Місце для ялинки знайти складно, особливо у випадку, якщо простір є невеликим. Найкращим місцем буде куток кімнати. Ялинка буде захована в стороні й не буде піддаватися ризику бути перекинутою.

Також ялинка може стояти по центру, щоб з кожного куточка кімнати вона гарно виглядала. Ще одним варіантом може бути вікно, яке буде виходити на південь. Таким чином на ялинку потрапить достатня кількість сонячних променів.

Зволожуйте повітря

Щоб ялинка не осипалася, потрібно використовувати в кімнаті зволожувач повітря. Таким чином ялинка буде довше залишатися живою й свіжою. Якщо ж вона буде сухою, то зможе швидко зів’янути.