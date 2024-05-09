Лилии будут цвести несколько раз и каждый год: вот главные хитрости садоводов

Лилии - это растения, которые пользуются большой популярностью, и поэтому их очень высаживают в садах и на клумбах. Но для того, чтобы растения пышно цвели, нужно правильно за ними ухаживать.

Лилии популярны прежде всего из-за своего яркого и пышного цветения, и именно весной обычно эти растения выращивают из семян. И для того, чтобы обеспечить яркий и большой цвет, садоводы ежегодно прибегают к новым трюкам и хитростям.

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Главное, о чем вы должны позаботиться – это выбор хорошего участка для роста ваших лилий, а также надлежащего грунта для растения. В частности, лилии любят хорошо освещенные места с хорошим дренажем.

Что делать, чтобы лилии цвели

Вам нужно обязательно убедиться, что почва богата органическими веществами и является слегка кислым – так вы создадите идеальную среду для укоренения лилий и их дальнейшего развития. Но не может быть ничего хуже, чем выращивать цветы, чтобы их потом уничтожили вредители, поэтому вам нужно также позаботиться о защите, и лучше всего с помощью профилактических мероприятий.

Например, могут помочь сопутствующие посадки трав, которые отпугивают вредителей. Поэтому, у лилий стоит посадить:

базилик;

бархатцы.

Если же вы уже заметили нежелательных посетителей сада, нужно немедленно позаботиться об их удалении вручную, или с помощью специальных обработок. Не надейтесь, что они исчезнут сами, ведь иначе вы можете просто потерять растение.



Лилии нужно защищать от вредителей / Фото Pexels

Нельзя переоценить и значение правильной подкормки – именно она позволит вашим лилиям пышно цвести и расти в течение лета и весны. Выбирать лучше удобрения с медленным высвобождением, которые разработаны специально для цветущих луковиц – а применять их следует в соответствии с инструкциями на упаковке. Так вы сможете обеспечить все важные питательные вещества в течение вегетационного периода.

Перед посадкой лилий в почву также нужно добавить компост или органические вещества – так вы обогатите землю и улучшите общее состояние цветов.