Лілії будуть цвісти кілька разів і кожного року: ось головні хитрощі садівників

Лілії – це рослини, які користуються неабиякою популярністю, і через це їх дуже висаджують у садах та на клумбах. Та для того, щоб рослини пишно цвіли, потрібно правильно за ними доглядати.

Лілії популярні перш за все через своє яскраве та пишне цвітіння, і саме на весні зазвичай ці рослини вирощують із насіння. Та для того, щоб забезпечити яскравий і великий цвіт, садівники щороку вдаються до нових трюків та хитрощів.

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Головне, про що ви маєте подбати – це вибір хорошої ділянки для зростання ваших лілій, а також належного ґрунту для рослини. Зокрема, лілії полюбляють добре освітлені місця із хорошим дренажем.

Що робити, щоб лілії цвіли

Вам потрібно обов'язково переконатися, що ґрунт багатий на органічні речовини та є злегка кислим – так ви створите ідеальне середовище для укорінення лілій та їхнього подальшого розвитку. Та не може бути нічого гіршого, ніж вирощувати квіти, щоб їх потім знищили шкідники, тож вам потрібно також подбати про захист, і найкраще за допомогою профілактичних заходів.

Наприклад, можуть допомогти супутні посадки трав, які відлякують шкідників. Отож, біля лілій варто посадити:

базилік;

чорнобривці.

Якщо ж ви вже помітили небажаних відвідувачів саду, потрібно негайно подбати про їхнє видалення вручну, або ж за допомогою спеціальних обробок. Не сподівайтеся, що вони зникнуть самі, адже інакше ви можете просто втратити рослину.



Лілії потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels

Не можна переоцінити і значення правильного підживлення – саме воно дозволить вашим ліліям пишно цвісти та рости протягом літа та весни. Обирати найкраще добрива із повільним вивільненням, які розроблені спеціально для квітучих цибулин – а застосовувати їх варто відповідно до інструкцій на упаковці. Так ви зможете забезпечити усі важливі поживні речовини протягом вегетаційного періоду.

Перед посадкою лілій у ґрунт також потрібно додати компост або органічні речовини – так ви збагатите землю і покращите загальний стан квітів.