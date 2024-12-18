Сколько времени нужно заряжать повербанк, чтобы он служил долго: знают единицы

Повербанк сейчас – это очень удобное и нужное устройство, которое можно найти практически в каждом доме. Вот только как его правильно заряжать, знают не все.

Как и любой другой гаджет, с течением времени повербанк может начать держать заряд хуже, сообщает 24 Канал. Кроме того, повлиять на его работу может и неправильное использование, а в частности и неудачно подобранное время для зарядки.

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Бытовой повербанк – это достаточно простое в использовании устройство, но для того, чтобы он работал как следует, нужно внимательно следить за уровнем его заряда.

Как правильно заряжать повербанк?

Чтобы повербанк зарядился, его нужно подключить к компьютеру, или же к розетке через адаптер для USB. На каждом устройстве есть 4 светодиода – и каждый из них показывает 25% от зарядки.

Если горят все четыре лампочки, это значит, что повербанк уже полностью зарядился. Для того, чтобы увеличить максимальную мощность повербанка, специалисты рекомендуют провести 3 полных цикла зарядки – то есть нужно полностью разрядить устройство и зарядить до 100% три раза подряд. Так батарея будет использоваться на полную.

Иногда не удается понять, заряжается ли повербанк, или нет. Если вы заметили, что уже все четыре горят, это означает, что прибор можно отключить от зарядки.



Повербанк нужно заряжать по правилам / Фото Pexels

Как долго заряжается повербанк?

Время зарядки повербанка зависит от его мощности.

Повербанк малой мощности (до 5000 мАч) обычно заряжается 1 – 3 часа.

Повербанк средней мощности (от 5000 до 15000 мАч) заряжается 3 – 6 часов.

Повербанк большой мощности (свыше 15000 мАч) заряжается от 6 часов и дольше.

Что нельзя делать с повербанком?

Чтобы устройство действительно прослужило вам годы и не сломалось, использовать его нужно правильно. Существует несколько распространенных ошибок, которых вы можете случайно допустить.

Прежде всего, никогда не оставляйте повербанк возле горячих предметов и под прямыми солнечными лучами. Также для нормальной и безопасной зарядки устройства нужен свежий воздух, поэтому заряжать его в кармане или под подушкой не рекомендуется.

Когда повербанк полностью зарядится, его нужно сразу же отключать от сети. По этой причине не советуют ставить заряжаться любые устройства на ночь.

А когда телефон заряжается от повербанка, не пользуйтесь им. Так вы можете легко повредить USB-разъем.