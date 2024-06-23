3 ситуации, когда нельзя ставить телефон на зарядку: об этом знают единицы

Неправильное использование зарядки к телефону это может стать причиной того, что батарея быстро начнет хуже работать или же вообще сломается.

Все люди заряжают телефон по-разному: тогда как одни постоянно держат его на зарядке, другие же используют провод только тогда, когда заряд "сел" уже полностью. Но какой из этих способов действительно правильный?

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Почему нельзя заряжать телефон 100%

Многие специалисты считают, что зарядка батареи смартфона до 100% может быть губительной для вашей батареи. Лучше всего постоянно поддерживать заряд смартфона в диапазоне 40 – 80%.

Так вы не будете сильно нагружать батарею и сможете продлить срок ее службы. А если же вы постоянно заряжаете телефон до 100%, это может привести к тому, что телефон постоянно будет находиться в максимальном напряжении, и это плохо скажется на его функционале.



Телефон стоит заряжать осторожно / Фото Pexels

Главные ошибки в зарядке телефона