Итак, есть одна непростая поза, которая может немало сказать о вашем физическом состоянии и здоровье. И если вы научитесь выполнять ее, вы сможете овладеть верхнюю часть своего тела и изрядно улучшить равновесие. Преподаватель йоги Бетси Карр рассказала о том, чем полезна поза вороны и что означает, если вы не можете ее выполнить.

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Почему важно уметь сделать позу вороны

Если поза вороны звучит для вас сложно, то это потому, что она действительно непростая, и особенно для новичков в йоге. Как только вы попробуете ее принять, вы можете почувствовать боль в запястье, или то, что вы не можете сбалансировать свое тело или подтянуть колени к трицепсу.



Поза вороны / Фото Pexels

И все же стоит попробовать ее принять и обратить внимание на то, какие именно части упражнения вызывают у вас наибольший дискомфорт. Именно это поможет понять, в каком направлении вам нужно двигаться и какие проблемы исправить.

Если у вас болит запястье

Правильная поза вороны требует сбалансированности всего веса тела на руках, а это может привести к боли в запястьях. И одна из причин этого – это недостаточная их подвижность. Перед тем, как пытаться принять позу, очень важно разогреть запястья.

Вы можете сделать это с помощью вращения: сначала по часовой стрелке, а затем против нее. Кроме того, вы также можете делать перекаты.

Если у вас проблемы с равновесием

Очень важное значение в позе вороны играет пресс, ведь вы, по сути, благодаря этим мышцам должны поднять себя в воздух, а не просто наклониться к запястьям и пытаться сбалансировать тело.

Для того, чтобы поднять колени к рукам, нужна большая сила внутри, и для того, чтобы ее получить, вы можете выполнять упражнение планка.

Если удержаться в такой позиции для вас достаточно сложно, вы можете делать ее с коленей и локтей.

Если у вас не получается поднять ноги

Если оторвать ноги от земли кажется невозможной задачей, тогда вам стоит попробовать несколько других блоков йоги, а уже потом перейти к изучению позы вороны. Или же вы можете воспользоваться специальными брусками, которые можно подкладывать под каждую из ног во время выполнения позы вороны.

В этой позе может казаться, что вы наклоняетесь вперед, и это может быть немного страшно. Поэтому вы можете подложить спереди одеяла и подушки, если вы боитесь, и это защитит вас в случае, если вы действительно не удержитесь в позе вороны.

Если вы не можете поддерживать свой вес

Вес тела должен быть перемещен вперед, и его нужно полностью держать на руках, поэтому для этого понадобится крепкий плечевой пояс.

Для этого может помочь два упражнения из йоги – Поза кошки и Поза собака мордой вниз. Они помогут укрепить ваши плечи и верхнюю часть спины.