Отож, є одна непроста поза, яка може чимало сказати про ваш фізичний стан та здоров'я. І якщо ви навчитеся виконувати її, ви зможете опанувати верхню частину свого тіла та неабияк покращити рівновагу. Викладачка йоги Бетсі Карр розповіла про те, чим корисна поза ворони та що означає, якщо ви не можете її виконати.

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Чому важливо вміти зробити позу ворони

Якщо поза ворони звучить для вас складно, то це тому, що вона дійсно непроста, і особливо для новачків у йозі. Щойно ви спробуєте її прийняти, ви можете відчути біль у зап'яті, або ж те, що ви не можете збалансувати своє тіло чи підтягнути коліна до трицепса.



Поза ворони / Фото Pexels

Та все ж варто спробувати її прийняти та звернути увагу на те, які саме частини вправи викликають у вас найбільший дискомфорт. Саме це допоможе зрозуміти, у якому напрямку вам потрібно рухатися та які проблеми виправити.

Якщо у вас болить зап'ястя

Правильна поза ворони вимагає збалансованості всієї ваги тіла на руках, а це може призвести до болю у зап'ястях. І одна з причин цього – це недостатня їхня рухливість. Перед тим, як намагатися прийняти позу, дуже важливо розігріти зап'ястки.

Ви можете зробити це за допомогою обертання: спершу за годинниковою стрілкою, а потім проти неї. Окрім того, ви також можете робити перекати.

Якщо у вас проблеми з рівновагою

Дуже важливе значення у позі ворони відіграє прес, адже ви, по суті, завдяки цим м'язам мусите підняти себе у повітря, а не просто нахилитися до зап'ясть і намагатися збалансувати тіло.

Для того, щоб підняти коліна до рук, потрібна велика сила всередині, і для того, аби її здобути, ви можете виконувати вправу планка.

Якщо втриматися у такій позиції для вас досить складно, ви можете робити її з колін та ліктів.

Якщо у вас не виходить підняти ноги

Якщо відірвати ноги від землі здається неможливим завданням, тоді вам варто спробувати кілька інших блоків йоги, а вже потім перейти до вивчення пози ворони. Або ж ви можете скористатися спеціальними брусками, які можна підкладати під кожну з ніг під час виконання пози ворони.

У цій позі може здаватися, що ви перехиляєтеся вперед, і це може бути трохи страшно. Тож ви можете підкласти спереду ковдри та подушки, якщо ви боїтеся, і це захистить вас у випадку, якщо ви й справді не втримаєтеся у позі ворони.

Якщо ви не можете підтримувати свою вагу

Вага тіла має бути переміщена вперед, і її потрібно повністю тримати на руках, тож для цього знадобиться міцний плечовий пояс.

Для цього може допомогти дві вправи з йоги – Поза кішки та Поза собака мордою вниз. Вони допоможуть зміцнити ваші плечі та верхню частину спини.