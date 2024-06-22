Для большинства людей мед является вполне безопасной пищей, а некоторые даже убеждают, что он может принести немало пользы. Впрочем, доктор медицинских наук Пунама Сачдева утверждает, что для некоторых людей этот продукт может принести и некоторые проблемы со здоровьем.

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Чем мед полезен

Хотя в меде вы и не найдете много питательных веществ, некоторые считают мед достаточно полезным. Доказательств этому, впрочем, мало или вовсе нет, но исследования подтверждают некоторое положительное влияние продукта, например:

противовоспалительное действие;

облегчение кашля у детей;

заживление ран и ожогов;

снижение уровня холестерина.

Кому нельзя есть мед

Но хватает в употреблении меда и рисков. В частности, нельзя давать мед младенцам, не достигшим года. Дело в том, что мед содержит частицы пыли, которые могут переносить Clostridium botulinum – бактерии, вызывающей ботулизм.

Из-за того, что иммунная система детей только развивается, споры могут вызвать детский ботулизм, а уже он может привести ко многим заболеваниям. И использование меда для приготовления пищи может быть вполне безопасным, ведь термическая обработка уничтожает большинство бактерий.

Детский ботулизм – это редкое, но очень серьезное заболевание, которое может поражать нервы ребенка.

Еще одна категория людей, которой стоит воздержаться от употребления меда – это люди, которые имеют аллергии. Несмотря на то, что аллергия на мед также не встречается часто, она все же бывает. И вызвана она пчелиной пыльцой в меде – смеси пыльцы и пищеварительных ферментов пчелы.



Мед может вызвать аллергию / Фото Pexels

Вот несколько симптомов аллергии на мед:

хрипы;

головокружение;

обморок;

тошнота;

чрезмерная потливость.

Впрочем, есть еще несколько уязвимых категорий людей – меда, например, стоит избегать людям, которые имеют проблемы с печенью, повышенное давление и гипертонию. Кроме того, если вы хотите похудеть, тогда потребление меда также стоит ограничить, ведь продукт достаточно калорийный.