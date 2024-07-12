Вы точно делаете эту ошибку: как правильно готовить на сковородке

Сковородка это просто незаменимая посуда на кухне, ведь на ней можно приготовить практически что угодно. Впрочем, многие люди не знают об одном простом правиле, из-за которого блюда получаются не такими питательными.

Часто ли вы используете крышку к сковородке во время приготовления? Или, возможно, забываете о ней и жарите овощи и мясо просто так? Что ж, это может стать ошибкой, которая существенно снизит питательную ценность ваших продуктов.

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Как правильно готовить на сковородке

Оказывается, каждый раз, когда вы забываете использовать крышку к сковородке, ваши блюда получаются не такими питательными. Зато использование крышки может не только сэкономить ваше время, но и сохранить полезные вещества, которые содержатся в продуктах, что вы готовите.



Сковородку нужно использовать с крышкой / Фото Pexels

Поэтому пренебрегать крышкой не стоит, ведь она не менее полезна на вашей кухне, чем сама сковородка. Происходит потеря питательных веществ из-за того, что пища достаточно долго контактирует с воздухом, зато когда крышка на сковороде есть, этот контакт с кислородом значительно сокращается. И несмотря на то, что зеленые овощи и листья могут изменить цвет во время приготовления под крышкой. это все еще минимизирует потерю питательных веществ.

Какие методы приготовления пищи наиболее здоровые

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах . В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Специалисты убеждают, что если есть выбор, лучше отдать предпочтение варке под давлением или приготовлению на пару над жаркой, ведь так вы получите немного больше питательных веществ.

И приготовление на пару, несмотря на свою непопулярность, точно является самым полезным способом готовить продукты, ведь так можно повысить уровень антиоксидантов и полифенолов, которые вы потребляете каждый день.