Ви точно робите цю помилку: як правильно готувати на сковорідці

Сковорідка – це просто незамінний посуд на кухні, адже на ній можна приготувати практично будь-що. Втім, чимало людей не знають про одне просте правило, через яке страви виходять не такими поживними.

Чи часто ви використовуєте кришку до сковорідки під час приготування? Чи, можливо, забуваєте про неї і смажите овочі та м'ясо просто так? Що ж, це може стати помилкою, яка суттєво знизить поживну цінність ваших продуктів.

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Як правильно готувати на сковорідці

Виявляється, кожного разу, коли ви забуваєте використовувати кришку до сковорідки, ваші страви виходять не такими поживними. Натомість використання кришки може не тільки зекономити ваш час, але й зберегти корисні речовини, які містяться у продуктах, що ви готуєте.



Сковорідку потрібно використовувати з кришкою / Фото Pexels

Тож нехтувати кришкою не варто, адже вона не менш корисна на вашій кухні, аніж сама сковорідка. Відбувається втрата поживних речовин через те, що їжа досить довго контактує з повітрям, натомість коли кришка на сковорідці є, цей контакт з киснем значно скорочується. І попри те, що зелені овочі та листя можуть змінити колір під час приготування під кришкою. це все ще мінімізує втрату поживних речовин.

Які методи приготування їжі найбільш здорові

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Фахівці переконують, що якщо є вибір, краще надати перевагу варінню під тиском або ж приготуванню на пару над смаженням, адже так ви отримаєте небагато більше поживних речовин.

І приготування на пару, попри свою непопулярність, точно є найкориснішим способом готувати продукти, адже так можна підвищити рівень антиоксидантів та поліфенолів, які ви споживаєте кожного дня.