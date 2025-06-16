Балкон мечты: как просто и стильно создать свой уголок релакса

Нередко балкон ассоциируется у нас с местом для хранения велосипедов, сушки белья или цветочных горшков. Но даже самый маленький балкон можно превратить в уютную зону отдыха, где приятно наслаждаться кофе, читать книгу или проводить вечера на свежем воздухе.

24 Канал поделится секретами, как сделать из балкона настоящий уголок релакса.

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Шаг 1: уборка и ремонт

Прежде чем обустраивать пространство, избавьтесь от всего лишнего: старых вещей, ненужной мебели и хлама. Расчистите пространство и поубирайте. Если ваш балкон застеклен – помойте окна и стены. На открытом пространстве вымойте пол. Если где-то на стенах или полу есть трещины – обязательно сделайте косметический ремонт.

Шаг 2: покрытие пола

Для комфорта важно, чтобы на балконе было тепло ногам и приятно ходить босиком. Популярные варианты:

искусственная трава – зеленый цвет создает ощущение природы;

деревянные террасные доски;

винил или ковролин для закрытых балконов;

ковер или циновка, которые легко чистить.

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Шаг 3: комфортная мебель

Выбирайте легкую, компактную мебель, которую можно сложить или хранить зимой:

складные стулья и столик;

плетеное кресло или мягкий пуф;

подвесное кресло-кокон (если позволяет потолок);

деревянная скамейка с мягкими подушками.

Для маленького балкона прекрасно подойдет встроенное сиденье вдоль стены или подоконная скамейка с местом для хранения.



Балкон может стать пространством для отдыха или работы / Фото Pinterest

Шаг 4: зелень и декор

Растения – ключ к атмосфере спокойствия. Используйте:

вертикальные грядки;

кашпо на перилах;

подвесные горшки или деревянные стеллажи.

Кроме растений, добавьте гирлянды, свечи, фонарики, лампы на батарейках, скатерти, коврики - все, что создает ощущение дома.

Идеи, как обустроить балкон / Фото Pinterest

Шаг 5: дополнительная защита

Если балкон открытый, важно позаботиться о защите от дождя, ветра и солнца. Для этого вы можете приобрести рулонные шторы или бамбуковые жалюзи.

Добавим, что уют можно создать даже на маленьком балконе. Это пространство может стать любимым местом в вашей квартире – главное, подойти к этому с вдохновением и любовью к деталям.