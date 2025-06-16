Балкон мрії: як просто та стильно створити свій куточок релаксу

Нерідко балкон асоціюється у нас з місцем для зберігання велосипедів, сушіння білизни чи квіткових горщиків. Але навіть найменший балкон можна перетворити на затишну зону відпочинку, де приємно насолоджуватись кавою, читати книгу або проводити вечори на свіжому повітрі.

24 Канал поділиться секретами, як зробити з балкона справжній куточок релаксу.

Дивіться також Як зробити свій дім затишним: поради по створенню оселі мрії без зайвих витрат

Крок 1: прибирання та ремонт

Перш ніж облаштовувати простір, позбудьтеся всього зайвого: старих речей, непотрібних меблів і мотлоху. Розчистіть простір та поприбирайте. Якщо ваш балкон засклений – помийте вікна і стіни. На відкритому просторі вимийте підлогу. Якщо десь на стінах чи підлозі є тріщини – обов'язково зробіть косметичний ремонт.

Крок 2: покриття підлоги

Для комфорту важливо, щоб на балконі було тепло ногам і приємно ходити босоніж. Популярні варіанти:

штучна трава – зелений колір створює відчуття природи;

дерев'яні терасні дошки;

вініл або ковролін для закритих балконів;

килим або циновка, які легко чистити.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Крок 3: комфортні меблі

Обирайте легкі, компактні меблі, які можна скласти або зберігати взимку:

складані стільці й столик;

плетене крісло або м'який пуф;

підвісне крісло-кокон (якщо дозволяє стеля);

дерев'яна лавка з м'якими подушками.

Для маленького балкона чудово підійде вбудоване сидіння вздовж стіни або підвіконна лавка з місцем для зберігання.



Балкон може стати простором для відпочинку або ж роботи / Фото Pinterest

Крок 4: зелень та декору

Рослини – ключ до атмосфери спокою. Використовуйте:

вертикальні грядки;

кашпо на перилах;

підвісні горщики або дерев'яні стелажі.

Окрім рослин, додайте гірлянди, свічки, ліхтарики, лампи на батарейках, скатертини, килимки — усе, що створює відчуття дому.

Ідеї, як облаштувати балкон / Фото Pinterest

Крок 5: додатковий захист

Якщо балкон відкритий, важливо подбати про захист від дощу, вітру й сонця. Для цього ви можете придбати рулонні штори чи бамбукові жалюзі.

Додамо, що затишок можна створити навіть на маленькому балконі. Цей простір може стати улюбленим місцем у вашій квартирі – головне, підійти до цього з натхненням і любов'ю до деталей.