Чайный гриб с нуля: как его вырастить из обычной заварки

Комбуча – это напиток, который в последние годы стал чрезвычайно популярным, ведь он и утоляет жажду, и даже немного опьяняет. Но если вы хотите не покупать его, а вырастить самостоятельно, это вполне возможно.

Комбуча – это не только необычайно вкусный, но и полезный напиток. И приготовить его не так уж и сложно – надо только раздобыть чайный гриб. Или же вырастить его у себя дома самостоятельно.

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Что такое чайный гриб

Чайный гриб еще называют японским или маньчжурским – и это удачное природное сочетание дрожжевого грибка с бактериями. Когда они поселяются вместе, они формируют образование, что по форме напоминает живую медузу. Сверху на грибе образуется очень плотная пленка, а снизу – ростки в форме нитей.

Для того, чтобы чайный гриб рос, ему нужна бродильная среда, которая образуется, когда дрожжевые грибки получают сахар. Тогда к процессу подключаются бактерии и производят уксусную и глюкановую кислоты.

Как вырастить чайный гриб

В общем процесс выращивания гриба достаточно прост, однако есть несколько правил, которые точно не стоит нарушать, иначе напиток не удастся. Итак, вот как вырастить чайный гриб и приготовить качественную комбучу:

нужна стеклянная стерилизованная тара, использовать металлическую нельзя;

дридждовый гриб нужно залить чаем комнатной температуры;

готовить комбучу нужно 5 – 10 дней в теплом темном месте;

банку накройте марлей, чтобы туда проникал воздух;

гриб промывайте теплой, обязательно кипяченой водой;

заливайте новым раствором каждые три дня летом и каждые 5 дней – зимой;

"подкармливайте" гриб, добавляя к жидкости сахар;

гриб нужно разделять на части, когда он утолстеет до 9 сантиметров.

Для выращивания молодого чайного гриба вам понадобится два месяца. Когда в банке образуется светло-коричневая "медуза", ее нужно промыть холодной кипяченой водой и поместить в чистую тару для изготовления напитка.

Гриб нужно перемещать в том же положении, в котором он сформировался, ведь если его перевернуть, на поверхности может появиться плесень.

Чайный гриб из заварки

Для выращивания гриба вам нужно взять черный или зеленый чай без ароматизаторов и добавок, и желательно – большой лист, ведь он будет наиболее качественным. Засыпьте в заварник 5 столовых ложек сухого чая и добавьте пол-литра кипятка. Дождитесь, пока заварка остынет до комнатной температуры.

Затем процедите напиток через ситечко или марлю в стеклянную банку, а затем добавьте 7 столовых ложек сахара и перемешайте. Горло нужно накрыть марлей и поставить в теплое и темное место на два месяца.

Молодой гриб переместите в другой сосуд, залейте свежим холодным чаем и продолжайте выращивать еще в течение 7 недель.