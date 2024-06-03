Чайний гриб з нуля: як його виростити зі звичайної заварки

Комбуча – це напій, який в останні роки став надзвичайно популярним, адже він і вгамовує спрагу, і навіть трохи п'янить. Та якщо ви хочете не купувати його, а виростити самостійно, це цілком можливо.

Комбуча – це не тільки надзвичайно смачний, але і корисний напій. І приготувати його не так вже й складно – треба тільки роздобути чайний гриб. Або ж виростити його у себе вдома самостійно.

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Що таке чайний гриб

Чайний гриб ще називають японським або ж маньчжурським – і це вдале природне поєднання дріжджового грибка із бактеріями. Коли вони оселяються разом, вони формують утворення, що за формою нагадує живу медузу. Зверху на грибі утворюється дуже щільна плівка, а знизу – паростки у формі ниток.

Для того, щоб чайний гриб ріс, йому потрібне бродильне середовище, яке утворюється, коли дріжджові грибки отримують цукор. Тоді до процесу підключаються бактерії та продукують оцтову та глюканову кислоти.

Як виростити чайний гриб

Загалом процес вирощування гриба досить простий, проте є кілька правил, які точно не варто порушувати, інакше напій не вдасться. Отож, ось як виростити чайний гриб і проготувати якісну комбучу:

потрібна скляна стерилізована тара, використовувати металеву не можна;

дрідждовий гриб потрібно залити чаєм кімнатної температури;

готувати комбучу потрібно 5 – 10 днів у теплому темному місці;

банку накрийте марлею, щоб туди проникало повітря;

гриб промивайте теплою, обов'язково кип'яченою водою;

заливайте новим розчином кожні три дні влітку і кожні 5 днів – взимку;

"підгодовуйте" гриб, додаючи до рідини цукор;

гриб потрібно розділяти на частини, коли він потовстішає до 9 сантиметрів.

Для вирощування молодого чайного гриба вам знадобиться два місяці. Коли у банці утвориться світло-коричнева "медуза", її потрібно промити холоною кип'яченою водою та помістити у чисту тару для виготовлення напою.

Гриб потрібно переміщати у тому ж положенні, у якому він сформувався, адже якщо його перевернути, на поверхні може з'явитися пліснява.

Чайний гриб з заварки

Для вирощування гриба вам потрібно взяти чорний чи зелений чай без ароматизаторів та добавок, і бажано – великий лист, адже він буде найбільш якісним. Засипте у заварник 5 столових ложок сухого чаю та додайте пів літра окропу. Дочекайтеся, поки заварка охолоне до кімнатної температури.

Потім процідіть напій через ситечко чи марлю у скляну банку, а згодом додайте 7 столових ложок цукру та перемішайте. Горло потрібно накрити марлею та поставити у тепле і темне місце на два місяці.

Молодий гриб перемістіть у іншу посудину, залийте свіжим холодним чаєм та продовжуйте вирощувати ще протягом 7 тижнів.