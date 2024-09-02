Шкаф уже пора убрать: 5 вещей, которые нужно сделать в сентябре

Смена сезона непременно приводит к тому, что одежду в шкафу приходится заменять. И если оттягивать эту задачу, это может привести к тому, что вам будет трудно подобрать образы под погоду.

Вероятно, последнее, что хочется делать прямо сейчас – это выполнять еще одно дело по подготовке к осени, и своевременной уборкой в шкафу вы сделаете в будущем себе огромную услугу. Так вы найдете место для всех удобных свитеров и кардиганов, и не будете путаться среди летней и осенней одежды.

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Быстро просмотрите свой летний гардероб

Перед тем, как начинать убирать в дальние ящики летний гардероб, нужно быстренько осмотреть его, чтобы убедиться, что вы выбросили все вещи, которые вы больше не хотите или не можете носить.

Например, нет никакой причины хранить целый год выцветший и растянутый купальник, который вы уже точно не наденете на пляж. Так, когда погода в конце концов станет холоднее, вам придется потратить меньше места на хранение вещей.

Разложите одежду в шкафу в соответствии с сезоном

Конечно же, прыжок от платьев до свитеров не произойдет за одну ночь, поэтому вы можете попробовать разместить эти "промежуточные" вещи по центру шкафа, чтобы вам всегда было легко до них добраться.

Среди этих вещей могут быть легкие свитера, брюки и многослойные вещи, которые легко снять и надеть то, что вам нужно.

Оцените свой осенне-весенний гардероб

Когда вы достаете теплую одежду, время посмотреть, нуждается ли он в каком-то ремонте или обновлении. Ведь она может не подходить под ваш стиль, или плохо сидеть по фигуре. Если вы носите один предмет уже много сезонов подряд. возможно, пришло время отпустить его и приобрести для себя новый – такой, что полностью удовлетворять вас во всех аспектах.



Одежду нужно ремонтировать и чистить / Фото Pexels

Найдите, куда девать ненужную одежду

Если вы решили, что не будете носить некоторые элементы своего гардероба, это не значит, что они должны непременно оказаться в помойке. Сломанные вещи, не подлежащие ремонту, может превратить в нечто другое – например, перешить на подушки, юбки, скатерти, платки и тому подобное.

А вот качественные вещи, которые вы просто больше не хотите носить, вы можете отдать в комиссионный магазин или в благотворительную организацию.

Освежите свои средства от вредителей

Если в вашем осеннем гардеробе есть немало натуральных материалов – например, шерсти – это может привлечь вредителей, и они точно нанесут вред одежде. Для того, чтобы этого избежать, вам нужно каждый сезон обновлять средства от вредителей в своем шкафу. Так вещи будут оставаться свежими и в безопасности.