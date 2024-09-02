Оказывается, что кожура от арбуза является прекрасным натуральным удобрением, поскольку содержит много полезных питательных веществ, таких как азот, калий, кальций и другие микроэлементы. Эти органические отходы можно с пользой использовать несколькими популярными методами.

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Компостная яма

Лучше всего кожуру от арбуза добавлять в компостную яму. Просто сбрасывайте кожуру на кучу и постоянно ее перемешивайте. Уже после разложения вы можете их раскладывать как удобрение.



Кожуру арбуза не надо выбрасывать / Фото Pexels

"Теплая грядка"

Кожуру от банана можете использовать для "теплой грядки" или питательного горшка, который будет обогащен питательными веществами. Для того, чтобы сделать "теплую грядку" вам нужно выкопать траншею посередине грядки на две трети ее ширины. Глубина должна быть не менее 30 сантиметров.

Сделайте небольшие холмики из почвы с обеих сторон, используя землю из траншеи. Далее на дно надо положить крупные арбузные кожуры, а дальше более мелкие растительные остатки. После этого накройте все соломой, которая быстро разлагается.

Будущее удобрение надо обработать мочевиной или другими азотными удобрениями, а затем еще и биологическим препаратом.

Тепло будет генерироваться микрофлорой, которая разложит органические вещества, минерализуя их. Чтобы происходила эффективная работа тепла, грядке надо обеспечить азот. Рекомендуемой дозой считается 1 литр на 2 – 3 квадратных метра грядки.

Мульча

Кожуру арбуза можно использовать как мульчу. Она помогает удерживать влагу в почве, уменьшает количество сорняков и постепенно разлагается, обогащая почву.

Поэтому не выбрасывайте кожуру от арбузов, поскольку она является полезным и доступным органическим удобрением, которое способствует здоровью почвы и растений в вашем саду.