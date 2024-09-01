Далеко не все огородники знают о важности сидератов – культур, которые помогут восстановить землю за осень и зиму, чтобы потом она была готова к новым посадкам урожая. Кроме того, сидераты могут спасти землю от эрозии и станут органическим покрывалом на холодное время года.

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Что посадить после картофеля

Обычно после картофеля, томатов, огурцов и кабачков с баклажанами лучше всего высевать рожь. Если вы посадите ее на осень, вы также избавите себя от необходимости обработки почвы культиватором.

Эта культура спокойно дремлет под снежным покровом и защищает землю от промерзания, а также задерживает влагу. По весне она продолжит расти сразу же после схода снега, и вы сможете использовать ее как корм для животных.

Еще одно неприхотливое растение – это масличная редька. Растет она практически на любой почве и может быстро нарастить зеленую массу. Кроме того, она растет даже тогда, когда начинаются заморозки.



Землю после картофеля стоит засеять / Фото Pexels

Кстати, на зиму культуру скашивать необязательно: так она будет способствовать задержанию влаги и обеспечивать воздухообмен. Редьку используют как сидерат для того, чтобы повысить урожайность овощных и садовых растений, а также снизить вероятность заболевания различных культур.

А вот еще три популярных сидерата: горчица, трава Вера и рапс. Чаще всего их высаживают на грядках после свеклы, моркови и фасоли. Они защищают землю от вымывания и выветривания, и очень хорошо, когда рядом с ними растут озимые растения.

Эти культуры содержат эфирные масла, которые помогают отгонять вредителей и предотвращают болезни растений, что будут расти на участке впоследствии.