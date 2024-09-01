Далеко не всі городники знають про важливість сидератів – культур, які допоможуть відновити землю за осінь та зиму, щоб потім вона була готова до нових посадок врожаю. Окрім того, сидерати можуть врятувати землю від ерозії та стануть органічним покривалом на холодну пору року.

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Що посадити після картоплі

Зазвичай після картоплі, томатів, огірків та кабачків з баклажанами найкраще висіювати жито. Якщо ви посадите його на осінь, ви також позбавите себе від необхідності обробки ґрунту культиватором.

Ця культура спокійно дрімає під сніговим покривом та захищає землю від промерзання, а також затримує вологу. По весні вона продовжить рости відразу ж після сходу снігу, і ви зможете використати її як корм для тварин.

Ще одна невибаглива рослина – це олійна редька. Росте вона практично на будь-якому ґрунті і може швидко наростити зелену масу. Окрім того, вона росте навіть тоді, коли починаються заморозки.



Землю після картоплі варто засіяти / Фото Pexels

До речі, на зиму культуру скошувати необов'язково: так вона буде сприяти затриманню вологи та забезпечуватиме повітрообмін. Редьку використовують як сидерат для того, щоб підвищити врожайність овочевих та садових рослин, а також знизити ймовірність захворювання різних культур.

А ось ще три популярні сидерати: гірчиця, трава Віра та ріпак. Найчастіше їх висаджують на грядках після буряка, моркви та квасолі. Вони захищають землю від вимивання та вивітрювання, і дуже добре, коли поруч із ними ростуть озимі рослини.

Ці культури містять ефірні олії, які допомагають відганяти шкідників та запобігають хворобам рослин, що ростимуть на ділянці згодом.