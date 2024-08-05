Не выбрасывайте яичную скорлупу: из нее получается лучшее удобрение для огорода

Если вы регулярно едите яйца, то, скорее всего, привыкли выбрасывать скорлупу в мусорку и никогда даже не задумывались над тем, как ее можно использовать. А на самом деле из нее можно сделать невероятное удобрение.

Удобрение из яичной скорлупы – это совсем не новый метод, о котором знают, вероятно, уже все опытные огородники. Впрочем, нужно знать, как приготовить подкормку и под какие культуры ее лучше вносить.

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Как правильно вносить в почву скорлупу

Каждый человек, который хочет повысить урожайность своего огорода, знает, что для этого нужно использовать различные удобрения. И яичная скорлупа – это универсальная подкормка, которая содержит очень большое количество разнообразных полезных свойств.

И она может и поднять уровень влажности в почве, и стимулировать иммунитет растения, а также полезна и в борьбе с вредителями. В ней есть немало минералов и веществ, которые являются невероятными стимуляторами роста на вегетативной стадии и на стадии цветения и плодоношения.



Яичная скорлупа очень полезна на огороде / Фото Pexels

Какие растения подпитывать скорлупой

Применение скорлупы хорошо скажется именно на тех растениях, которые нуждаются в кальции для роста, и к ним относятся бобовые, пасленовые и тыквенные. Кроме того, вы можете подпитывать таким удобрением также луковые разных сортов и видов.

И применяют яичную скорлупу и для подкормки помидоров, огурцов и других овощей – она может повысить стрессоустойчивость растения и вы будете иметь больше шансов получить хороший урожай.

Применять удобрение легко смогут даже новички, ведь оно очень простое. Нужно просто измельчить скорлупу и смешать с землей в пропорции 10:1, а также добавить десятую часть компоста. После этого вы можете раскладывать удобрение вокруг растения.

Вносите его мягкими сеющими движениями и можете частично вводить в почву, если это позволяет корневая система.