Пищевая сода – это продукт, который наверняка найдется на каждой кухне. И она также является и незаменимым сокровищем для вашего огорода, ведь использование удобрений из нее может не только сэкономить вам средства, но и уберечь растения от использования пестицидов.

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Сода и вода

Первый рецепт удобрения с содой приготовить невероятно легко. Все, что вам нужно сделать – это смешать 15 граммов соды и 30 литров воды. После этого опрыскивайте смесью растения на огороде.

Такая подкормка не только даст растению силы для нового роста, но и поможет предотвратить появление мучнистой росы.

Сода и сахар

Если вы хотите помочь растениям укорениться на новом месте, тогда вам также поможет сода, и нужно использовать ее уже в другом рецепте. Возьмите чашку теплой воды и добавьте по столовой ложке сахара и пищевой соды. Также добавьте туда и несколько капель уксуса. Смесь нужно накрыть крышкой и оставить бродить на двое суток.

После этого средство нужно развести в воде и использовать для полива растений.

Сода и пиво

Для блестящего и зеленых листьев можно приготовить подкормку из 15 граммов соды, 20 миллилитров пива и небольшого количества воды. Обычно раствор используют для того, чтобы натирать или опрыскивать листья.

Сода и соль

Средство из 56 граммов пищевой соды, 59 миллилитров уксуса, 28 граммов соли и 15 литров воды будет чрезвычайно эффективным против красных пауков и червей, которые постоянно атакуют капусту. Если вы приготовите такую подкормку, о болезнях растений и вредителей можете забыть.

Для того, чтобы поддерживать свой сад и огород, вам совсем необязательно использовать дорогие магазинные средства и химические пестициды. Иногда народные методы работают не хуже.