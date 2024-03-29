Эти секреты знают не все: 3 шага для приготовления вкусного кофе

Для того чтобы вы могли насладиться утром невероятным вкусом кофе, нужно знать, как правильно его готовить. И здесь даже необязательно покупать самые дорогие сорта.

Приготовление кофе – это привычный утренний ритуал для миллионов людей по всему миру. Но для того, чтобы напиток получился идеальным, недостаточно просто купить хороший кофе; его нужно еще научиться варить.

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Чтобы сварить вкусный кофе, нужно обратить внимание всего на несколько аспектов, которые являются, впрочем, чрезвычайно важными. И тогда он поразит вас неповторимым вкусом и чрезвычайно душистым ароматом.

Пропорции

Для того чтобы напиток получился насыщенным, очень важно соблюдать правильные пропорции во время приготовления кофе. Поэтому для выраженного вкуса нужно на обычную чашку с объемом примерно 260 миллилитров класть не менее 2 чайных ложек кофе.



Кофе важно добавлять в правильном количестве / Фото Pexels

Температура

Кофе – это тот продукт, который не очень хорошо реагирует на кипяток, хотя многие люди убеждены, что именно в кипятке кофе и нужно готовить. На самом деле когда кофе варится в джезве, его не нужно доводить до кипения. А вот когда вы завариваете кофе, стоит использовать воду температурой примерно 95 градусов.

Чашка

Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.

Конечно, здесь стоит ориентироваться и на свой вкус, но для того, чтобы кофе точно был ароматным, ваша чашка не должна быть холодной. Поэтому перед тем, как наливать в нее напиток, вам нужно обдать чашку кипятком.

Всего эти три полезные правила помогут вам сделать утренний кофе гораздо вкуснее и приятнее – как в лучших кофейнях.