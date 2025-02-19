Притянет деньги и успех, как магнит: положите одну безделушку в карман

Карманы – это место в одежде, где постоянно оказывается немало разных вещей. И тогда как одни из них создают только беспорядок, другие могут притянуть к вам неожиданное счастье и удачу.

Если у вас на кухне найдется лавровый лист, вы должны знать, что эту пряность можно использовать не только для приготовления вкусных блюд, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Зачем класть лавровый лист в карман?

Издавна лавровый лист ассоциируют с победой, силой, волей и уверенностью в себе. И недаром древнеримские правители и полководцы носили на голове лавровый венец. Кроме того, именно дымом этого растения окуривали дома для того, чтобы изгнать нечистую силу, беды и проблемы.

Эзотерики верят, что и сейчас обычный сушеный лавровый лист может принести немало пользы, если положить его к себе в карман. Он станет как магнитом для положительных и приятных изменений в жизни и привлечения успеха.



Лавровый лист нужно положить в карман / Фото Pexels

Кроме того, лавровый лист может привлечь и деньги – для этого нужно положить его в карман верхней одежды, или сразу в кошелек. Но даже если вы не верите в "магические" способности этой пряности, иметь его при себе все еще может быть полезно.

Учитывайте, что многие насекомые-вредители ненавидят запах лавровых листьев – в том числе и личинки моли, что могут в кладовке незаметно попортить немало меховой верхней одежды. Если разложить лавровые листья на полках шкафчика, в карманах шерстяной и меховой одежды, это защитит ее от порчи.

Листочки будут иметь силу в течение половины года, а после этого их нужно будет заменить. А для еще лучшего эффекта можно приготовить отвар из лавровых листьев, чтобы потом протирать им полки и стенки шкафов во время уборки. Такая чистка не только поможет избавиться от моли, но и придаст комнате приятный запах, что потом перейдет на белье.