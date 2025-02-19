Если вы имеете привычку никогда не выключать из розетки электрический чайник, телевизор или компьютер, стоит от нее отказаться, сообщает 24 Канал. Ведь чрезмерное количество приборов, что все время подключены к сети, может вызвать скачок напряжения.
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Нужно ли на ночь выключать приборы из розетки?
Выключение приборов из розетки поможет не только защитить сами приборы, но и уберечь дом от потенциального пожара. Особенно внимательными стоит быть ко всем особенно энергозатратных приборов: например, бойлера, духового шкафа или обогревателя.
Когда уходите из дома, в ГСЧС Украины советуют также выключать свет в квартире или частном доме через щиток. А вот самостоятельно восстановить электроснабжение не стоит.
После отключений электроэнергии включать все приборы сразу не стоит – делайте это поэтапно и только через полчаса после восстановления электроснабжения.
Приборы следует выключать из розетки на ночь / Фото Pexels
Также обратите внимание на 5 приборов, которые точно стоит выключать на ночь. Это поможет не только защитить дом, но и существенно снизить счета за электроэнергию – ведь даже когда приборы выключены, они все равно ее используют.
- Телевизор. Большинство людей не привыкли к тому, чтобы выключать телевизор из розетки на ночь, а зря. Впрочем, когда он в режиме ожидания, он в течение всей ночи использует электричество.
- Зарядка к телефону. Многие ставят телефон на зарядку на ночь, ведь это очень удобно. Но делать так точно не стоит, и не только из-за того, что так зарядка нецелесообразно использует энергию. Из-за этой привычки зарядка может навредить батареи вашего смартфона, и в конце концов он начнет хуже держать заряд.
- Ноутбук. Если ночью вы не пользуетесь ноутбуком, его стоит выключать из розетки – так же как и компьютер.
- Роутер. Большинству людей интернет ночью не нужен, поэтому пользы от включенного роутера нет, а электричество он тем временем потребляет. Кроме того, если вы выключите роутер на ночь из сети, избавитесь от его электромагнитного облучения.
- Бойлер. Если вы хотите сэкономить деньги, бойлер советуют отключать не только ночью, но и днем, когда вы им не пользуетесь. Ведь он подогревает воду, как только ее температура немного снижается.