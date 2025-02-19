Если вы имеете привычку никогда не выключать из розетки электрический чайник, телевизор или компьютер, стоит от нее отказаться, сообщает 24 Канал. Ведь чрезмерное количество приборов, что все время подключены к сети, может вызвать скачок напряжения.

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Нужно ли на ночь выключать приборы из розетки?

Выключение приборов из розетки поможет не только защитить сами приборы, но и уберечь дом от потенциального пожара. Особенно внимательными стоит быть ко всем особенно энергозатратных приборов: например, бойлера, духового шкафа или обогревателя.

Когда уходите из дома, в ГСЧС Украины советуют также выключать свет в квартире или частном доме через щиток. А вот самостоятельно восстановить электроснабжение не стоит.

После отключений электроэнергии включать все приборы сразу не стоит – делайте это поэтапно и только через полчаса после восстановления электроснабжения.



Приборы следует выключать из розетки на ночь / Фото Pexels

Также обратите внимание на 5 приборов, которые точно стоит выключать на ночь. Это поможет не только защитить дом, но и существенно снизить счета за электроэнергию – ведь даже когда приборы выключены, они все равно ее используют.