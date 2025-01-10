Условно предки обозначали в доме "красные" и "черные" углы – и красный располагался в правой стороны от входа, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что разложить по углам дома?

В красном углу в доме обычно развешивали иконы. И как только человек заходил в дом, крестился перед ними. Было принято в этот угол также ставить и стол – там собиралась вся семья для обедов и ужина.

Если же "красный" угол располагался с правой стороны, то "черный" прятался с левой. И в нем всегда ставили веник. Он должен был стоять ручкой вниз – так веник оберегал дом от злых глаз.



В углу можно поставить веник / Фото Pexels

А вот для того, чтобы очистить дом от негатива, эзотерики советуют зажигать в углах свечи. Многие убеждены, что огонь может уничтожить недобрую энергетику, что накапливается в помещение. Кроме того, углы также можно окроплять святой водой.

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А вот если положить в уголке монетку и хлеб, всегда будете иметь деньги и достаток. Впрочем, это не единственное, что можно положить в углу дома – для того, чтобы уберечь квартиру от дурного влияния, можно поставить веточки рябины или ивы. Они наделены свойствами приносить благополучие, счастье и здоровье.

Обязательно наводите порядок в углах, чтобы там не накапливалась негативная история.