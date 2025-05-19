Как приучить котенка к лотку: простой секрет для быстрого результата

Каждый хозяин кота или кошки в какой-то момент сталкивается с этапом приучения домашнего любимца к использованию лотка. Большинство кошек довольно быстро усваивают эту привычку, ведь от природы они достаточно чистоплотны – но некоторые животные могут проявить немалое упрямство.

Если несмотря на все усилия не получается приучить питомца к лотку, пора прибегнуть к нескольким хитростям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vitimax. Всего несколько лайфхаков помогут справиться со всем делом за считанные дни.

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Как приучить котенка к лотку?

В приучении котика к лотку нет ничего сложного, если только придерживаться нескольких простых основных советов. И первое, чего нужно избегать – это крика и физических наказаний – это только испугает котика. Вместо этого используйте настойчивость и ласку.

Также нужно подобрать удачный лоток: он должен быть не слишком большим, с высокими бортиками и одной пониженной стороной. Посадите котенка в лоток после еды или признаков беспокойства, и дайте ему с ним ознакомиться. Продолжайте высаживать котика в лоток после еды и пробуждения несколько раз в день.



Приучить котика к лотку достаточно легко / Фото Pexels

Если вы замечаете, что котик собирается делать свои дела на ковры или где-то еще в квартире, старайтесь немедленно перенести его в лоток и поощряйте за успехи. Другая стратегия, о которой знают не все – экскременты нужно собирать из дома и переносить в лоток, чтобы котенок запомнил место для справления нужд.

Если же процесс приучения затягивается, попробуйте изменить наполнитель и местоположение лотка.

Также запомните, что в расположении лотка нужно придерживаться нескольких простых правил:

лоток должен быть легко доступным, без препятствий;

его следует устанавливать в тихом, уютном месте, где кошка будет чувствовать себя в безопасности;

не ставьте лоток возле миски для еды и воды.

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Почему кот не ходит в лоток?

Иногда случается такое, что взрослое животное прекращает использовать лоток – и это вызывает большое беспокойство у владельцев. Впрочем, причины этого поведения бывают совершенно разные, и далеко не всегда они очевидны.

Вот несколько основных, на которые стоит обратить внимание:

Проблемы с адаптацией . Молодые животные, особенно новые в семье, могут иметь сложности с запоминанием, где же расположен лоток. Поэтому здесь нужно набраться терпения и постоянно направлять животное к нему.

. Молодые животные, особенно новые в семье, могут иметь сложности с запоминанием, где же расположен лоток. Поэтому здесь нужно набраться терпения и постоянно направлять животное к нему. Ощущение уязвимости . Если лоток расположен в открытом месте, отказ кота пользоваться им может быть связан с инстинктом самосохранения. Здесь нужно переставить лоток в более укромную локацию, а также отучить домашнего любимца ходить в туалет в неположенном месте.

. Если лоток расположен в открытом месте, отказ кота пользоваться им может быть связан с инстинктом самосохранения. Здесь нужно переставить лоток в более укромную локацию, а также отучить домашнего любимца ходить в туалет в неположенном месте. Неподходящий наполнитель . Изменение типа наполнителя лотка может вызвать неприятие у котика – он может отдавать предпочтение конкретному типу или текстуре.

. Изменение типа наполнителя лотка может вызвать неприятие у котика – он может отдавать предпочтение конкретному типу или текстуре. Неправильный размер лотка . Лоток может быть слишком тесным для животного – и поэтому оно не захочет его использовать. Тогда стоит подумать о его замене на более просторный вариант.

. Лоток может быть слишком тесным для животного – и поэтому оно не захочет его использовать. Тогда стоит подумать о его замене на более просторный вариант. Несвоевременная очистка. Брезгливые кошки могут прекратить пользоваться лотком, если он не поддерживается в чистоте. Регулярная уборка лотка – это строгая необходимость, особенно в жилищах, где живут несколько животных.

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