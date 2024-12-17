В дом с Нового года можно привлечь богатство: нужна лишь одна благоухающая вещь

Каждый из нас с нетерпением ждет Нового года, поскольку у многих уже есть определенные планы и цели, которые хочется реализовать. Накануне этой магической ночи можно сделать несколько простых ритуалов, которые способны привлечь в дом достаток и финансовое благополучие. На этот раз расскажем о простом методе с ароматной вещью.

Эзотерики говорят, что это замечательный денежный оберег, который имеет мощную финансовую энергию, поэтому если выполнить несколько простых дел, в 2025 году нас ждет успешный и богатый период, пишет 24 Канал со ссылкой на Gazeta Pl.

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Как привлечь деньги в свою жизнь

Оказывается, обычные палочки корицы способны привлечь в дом денежный поток и помогают создать барьер, который будет отталкивать из жизни все негативные события.

Всем нам известно, что для привлечения денег, корицу насыпают в кофе по четвергам. Кроме того, ее добавляют в различные блюда. В первую очередь это делают для вкуса, поскольку выпечка с корицей очень вкусная, впрочем корицу можно использовать во многих других целях.

Говорят, что если помыть пол водой с корицей, то можно улучшить бизнес и все дела, связанные с деньгами. Бизнесменам, которые ждут важный звонок, связанный с финансами, надо поставить возле телефона палочку корицы. По поверью, разговор пройдет успешно.



Корица привлекает в жизнь финансовый успех / Фото Pexels

Корица помогает защитить дом от негативных людей, которые желают зла. Нужно лишь повесить над дверью 9 палочек корицы и перевязать их веревкой. Чтобы усилить действие, корицу можно поставить на подоконник также.

Еще интересен совет по привлечению денег корицей. Надо поставить палочку корицы в кошелек, чтобы никогда не иметь никаких проблем с финансами. Эзотерики говорят, что деньги сами будут течь вам в руки, поскольку успех любит этот пряный аромат.

Чтобы привлечь в свою жизнь много денег, на Новый год надо провести интересный ритуал. Возьмите пару обуви, которую чаще всего носите и натрите их корицей и походите в них один день. Оказывается, такой метод может принести в жизнь деньги, благосостояние и улучшить финансовое состояние.